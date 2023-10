Deine kabellosen Earbuds wollen sich unbedingt von Bluetooth lossagen - und Qualcomm hat die passende Lösung dafür

Die Anfänge von Bluetooth reichen zurück bis ins Jahr 1999, demselben Jahr, in dem Microsoft Windows 2000 auf den Markt brachte. Seither hat sich Bluetooth stetig weiterentwickelt und verbessert, mit neuen Technologien wie Bluetooth LE Audio als auch Auracast. Doch moderne kabellose Earbuds und Kopfhörer verlangen stetig nach noch viel mehr: größerer Reichweite, nahtlosem Benutzererlebnis und die Übertragung von zusätzlichen Informationen vom Quellgerät zum Hörsystem.

Qualcomms neue Audiolösungen, S7 sowie S7 Pro Gen 1, sind die Antwort auf genau diese Forderungen. Das Chip-Unternehmen stellte eben jene jüngst auf dem Snapdragon Summit in Hawaii vor und erntete – logischerweise – begeisterte Reaktionen von Musikliebhabern weltweit.

Aber was macht die neuen Qualcomm-Highlights so interessant? Qualcomm plant nicht nur die Einführung von Bluetooth-Verbindungen, sondern auch von Wi-Fi-Optionen, um Ohrstöpsel und kabellose Kopfhörer von den bisherigen Entfernungsbeschränkungen zu befreien. Das Unternehmen verspricht demnach, dass du dich künftig nicht mehr innerhalb eines 10-Meter-Radius von deinem Telefon oder Laptop aufhalten musst – genial, oder?

Aber das ist noch nicht alles: Laut Qualcomm bringen sowohl die S7 als auch S7 Pro Gen 1 Verbesserungen bei der aktiven Geräuschunterdrückung, der Akkulaufzeit und erweiterten Möglichkeiten für KI-gestützte Klangpersonalisierung mit sich – alles dank eines leistungsstärkeren und effizienteren Prozessors. Die wirkliche dicke Innovation kommt jedoch einzig mit dem S7 Pro Gen 1.

Das S7 Pro Gen 1 bietet "Micro-Power"-WLAN-Unterstützung in Verbindung mit Qualcomms XPAN-Technologie (Expanded Personal Area Network), die eine höhere Audiobandbreite ermöglicht und ein Netzwerk von verbundenen Geräten schafft, die nahtlos zwischen WLAN und Bluetooth wechseln können, je nach Bedarf. Das bedeutet letztendlich eine deutlich verbesserte Klangqualität und mehr Freiheit bei der Bewegung durch dein Eigenheim.

In Bezug auf die Klangqualität äußert sich Dino Bekis, der Vizepräsident und Geschäftsführer von Qualcomm, gegenüber The Verge wie folgt: "Heute können wir mit AptX Adaptive als Teil von Snapdragon Sound 24-bit 48kHz Audio über Bluetooth übertragen. Das ist leider nicht verlustfrei. Es ist weit davon entfernt, verlustfrei zu sein. Es ist ein verlustbehafteter Musik-Stream. Wir können nicht verlustfrei mit 24 Bit und 96 kHz arbeiten, weil die Bitrate von Bluetooth nicht unterstützt wird. Aber jetzt, da wir den Stromverbrauch im Griff haben und Wi-Fi in die Ohrstöpsel integrieren können, können wir verlustfreie 96-kHz-Musik über Wi-Fi an die Ohrstöpsel übertragen. Mit einer 50-mAh-Batterie erreichen wir dieselbe Wiedergabezeit von 10 Stunden. Das bedeutet, dass wir verlustfreien Ton über Wi-Fi mit demselben Energieverbrauch liefern können wie verlustbehafteten Ton über Bluetooth."

Und was bedeutet das jetzt? Nicht weniger als die Tatsache, dass sich alsbald eine neues, aufregendes Kapitel im Segment der kabellosen Audiotechnologien auftut – und die nächste große Revolution für alle Musikliebhaber weltweit dürfte somit in den Startlöchern stehen!

Analyse: Qualcomm legt vor, aber zieht Apple auch nach?

Ein großer Gewinn für die Welt des kabellosen Audiovergnügens (Image credit: Qualcomm)

Die Perspektive für kabellose Ohr- oder Kopfhörer mit dem S7 Pro Gen 1-Zeichen, die voraussichtlich 2024 auf den Markt kommen werden, ist infolge der jüngsten Infos also äußerst vielversprechend. Immerhin werden entsprechende Geräte in der Lage sein, sich nahtlos mit dem heimischen WLAN-Netzwerk zu verbinden und Hi-Res-Audio mit einer beeindruckenden Abtastrate von bis zu 192 kHz wiederzugeben, ohne dass du in unmittelbarer Nähe deines Quellgeräts sein musst.

Wenn du unterwegs bist, musst du dir ebenfalls keine Sorgen machen. Qualcomm verspricht eine verlustfreie 16-Bit-Audioqualität in CD-Qualität und eine beeindruckende Bluetooth-Reichweite von bis zu 200 Metern. Selbst wenn keine WLAN-Verbindung verfügbar ist, springt Bluetooth, einschließlich der Versionen 5.4 und LE, also ganz nahtlos und automatisch ein.

Allerdings gibt es eine Voraussetzung, um von diesen Fortschritten zu profitieren: Du benötigst ein Mobiltelefon, das mit dem brandneuen Snapdragon 8 Gen 3 ausgestattet ist. Vorerst dürfte das beste Audiovergnügen damit also den Besitzern einiger der besten, neuen Smartphones im Jahr 2024 vorbehalten bleiben ... Und dann brauchst du natürlich noch entsprechend zertifizierte Ohrhörer von Partnern Qualcomms. Dazu zählen gegenwärtig Bose, Edifier, Fiio, LG sowie Shure. Aber bitte beachte auch hier: Der neue Standard wird erst im Jahr 2024 eingeführt!

Trotz dieser ganzen Hürden dürfte es aber nur eine Frage der Zeit sein, bis der neue Qualcomm-Standard gegenwärtiger und vielleicht sogar noch besser wird. Und spätestens im kommenden Jahr werden wir so auch am eigenen Leib erfahren können, was der nächste große Schritt in Sachen Hörvergnügen wirklich für einen Unterschied macht.

Und Apple? Bleibt nur zu hoffen, dass man zwischen der Arbeit am M3, den neuen iPhone-Ablegern sowie kleineren wie größeren Softwareanpassungen noch genug Raum findet, um auch mal wieder dem Audio-Segment etwas Liebe beizumessen. Sollte das nämlich nicht passieren, könnte dem US-Gigant alsbald schon der Rang abgelaufen werden ...