Fjern blokering af Minecraft med en VPN

Minecraft er så godt, at nogle skoler sågar inkluderer det i deres undervisning. Andre ser dog knap så positivt på det populære spil og har blokeret adgangen til det. Men frygt ej, du virtuelle byggemand og opdagelsesrejsende, det er fortsat muligt at få adgang til Minecraft, selvom din skole eller arbejdsplads har blokeret via IP-adressen. Du skal blot downloade en VPN. Med den kan du skifte placering og hermed få adgang til blokerede sider og tjenester, som eksempelvis Minecrafts servere. Det er dog værd at nævne, at det kræver administratorrettigheder at installere en VPN, hvorfor dette kan blive et problem, hvis din enhed tilhører din uddannelsesinstitution eller arbejdsplads.

Men hvilken VPN er så bedst til gaming? Vores favorit er i øjeblikket ExpressVPN, da den har alt det, du behøver. Herunder giver vi dig dog et par muligheder mere.

Sådan fjerner du blokeringen af Minecraft

Når du først har valgt din favorit VPN-tjeneste, måske ud fra vores favoritter, kan du downloade og installere. Når det er ordnet, er du klar. Åben din VPN og vælg det land, som du gerne have det til at se ud som om, at du befinder dig i. Ideelt set bør du vælge en anden by i det land du allerede befinder dig, da den vil være hurtigst og egne sig bedst til Minecraft. Tryk på ”ON”-knappen og så er du ellers i gang. Din VPN får det nu til at se ud som om, at du befinder dig et andet sted, hvor der ikke er begrænsninger. Nu kan du igen nyde Minecraft.

Her er de tre bedste VPN-tjenester til at fjerne blokeringen af Minecraft:

