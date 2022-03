Anmeldelse: iRobot Roomba J7+

iRobot Roomba J7+ er en kraftfuld robotstøvsuger, der opsamler fint støv og større stykker snavs fra tæpper og hårde gulve, samtidig med at du slipper for besværlige opladningskabler og problemer med forhindringer på dens vej. Den er nem at bruge, er selvtømmende og spækket med smarte funktioner - du fx kan indstille den til kun at støvsuge, når du ikke er hjemme. Den er udstyret med dobbelte gummibørster, som forhindrer at hår filtrer sig sammen - men denne robotstøvsuger er temmelig dyr og larmer, når den tømmer sin egen støvbeholder.

Kort opsummering

Virksomheden iRobot har eksisteret i mere end 2 årtier og var et af de første mærker, der lancerede en robotstøvsuger. Takket være en kombination af innovativ teknologi og kraftfuld sugeevne, dominerer Roomba-navnet stadig markedet for automatiseret gulvrengøring. iRobot hævder, at 20% af de solgte robotstøvsugere er Roomba, så det er ingen overraskelse, at mange af deres modeller findes på vores liste over de bedste robotstøvsugere, du kan købe lige nu.

Roomba J7+ er virksomhedens nyeste robotstøvsuger, som placerer sig et sted mellem den bedste Roomba S9+ og Roomba i7+. Selvom den ikke kan matche sugekraften fra S9, er den fint i stand til at opsamle støv og snavs fra både hårde gulve og tæpper lige så godt som i7.

Det er også iRobots hidtil smarteste Roomba, som bruger indbygget AI til at registrere og identificere forhindringer - som fx en ledning på gulvet, eller en sok, der har sneget sig ud af vasketøjskurven på vejen til vaskemaskinen. Den rengør så tæt på disse genstande som muligt uden at drøne henover dem, så du undgår at de bliver viklet ind i børstevalsen.

Plus-betegnelsen henviser til, at denne model er selvtømmende. Den leveres med en opladningsstation, som er en af de mest kompakte, vi har set. Det er også her, at robotstøvsugeren selv tømmer indholdet af sin 0,4-liters støvbeholder i en 1,7-liters pose, der sandsynligvis kun skal udskiftes ca. hver anden måned. Det afhænger selvfølgelig af, hvor ofte støvsugeren bruges. Du skal altså være opmærksom på, at der er løbende omkostning forbundet med denne robotstøvsuger.

Roomba J7+ koster 7.999 kr. og er en af de dyrere robotstøvsugere på markedet, især når man tænker på, at den ikke har moppefunktion. Men hvis du leder efter den mest praktiske måde at gøre rent på, hvor du ikke skal bruge tid på at rydde gulvet, før støvsugeren går i gang, er det helt klart en god investering.

Pris og tilgængelighed

Listepris: 7.999 kr.

iRobot Roomba J7+ koster 7.999 kr, og kan købes direkte fra iRobot eller hos online-forhandlere som bl.a. Elgiganten, Skousen, Merlin og Amazon. Du kan købe pakker med 3 stk. poser for ca. 149 kr, men køber du større pakker, kan der være gode penge at spare.

Robotstøvsugeren fås også uden den selvtømmende base. Den model hedder iRobot Roomba J7 og koster 5.999 kr.

Design

0,4-liters støvbeholder

Dobbelte gummibørster, som forhindrer hårfiltre

Objekt- og trappesensor og indbygget kamera

I modsætning til Roomba S9+, som har et D-formet design, er Roomba J7+ cirkelformet. Roomba J7+ måler 33,8 x 33,8 x 8,6 cm og har et elegant design i matsort plastik med detaljer i gunmetal. Robotstøvsugeren har en helt flad overside udstyret med en enkelt knap, som starter og sætter støvsugeren på pause. Holder du knappen nede i 5 sekunder, kører robotstøvsugeren tilbage til sin opladerstation.

Den øverste halvdel af robotstøvsugeren er udstyret med en plastikkofanger, og på undersiden sidder der 2 hjul samt et drejeligt hjul, der hjælper robotstøvsugeren med at komme rundt i dit hjem. De dobbelte gummibørster er fleksible, så de kan tilpasse sig forskellige gulvtyper. De sørger også for at hår og dyrepels ikke vikler sig rundt om børsterne. Den er også udstyret med en 3-armet sidebørste, der rengør kanter, hjørner og eventuelle sprækker.

J7+ kommer med en 0,4-liters støvbeholder, og objekt- og trappesensoren samt det indbyggede kamera hjælper den med at finde en systematisk rute rundt i dit hjem - og forhindre den i at styrte ned af trappen. I modsætning til mange robotstøvsugere på markedet, kan du ikke manuelt justere sugestyrken. J7+ øger automatisk styrken, hvis den registrerer et mere snavset område på gulvet.

Som nævnt tidligere er J7+ selvtømmende og kommer med iRobots Clean Base. Den måler 31,9 x 34 x 39 cm (h x b x d), er kompakt og har et struktureret design, der giver den et mere stilfuldt look i forhold til de fleste opladnings- og selvtømmende stationer. Der er endda en brun læderetiket på låget, så den er nemmere at åbne.

Clean Base leveres med to poser. Den ene er allerede monteret i Clean Base, og den anden er en ekstra til senere brug. Ifølge iRobot, kan poserne indeholde op til 60 dages snavs, før de skal udskiftes.

Ydeevne

Fremragende rengøring af tæpper og hårde gulve

Kan identificere og undgå forskellige forhindringer

Selvtømmende

J7+ havde ingen problemer med at samle fint støv, småkagekrummer og større stykker snavs som fx korn op fra hårde gulve. Vi opdagede dog, at sidebørsten havde en tendens til at skubbe større stykker snavs rundt i rummet på hårde gulve, hvilket gjorde støvsugningsprocessen lidt længere, end vi havde håbet.

I modsætning til mange andre robotstøvsugere på markedet, kan du ikke justere sugestyrken på J7+ manuelt. Robotstøvsugeren registrerer dog, om visse områder på gulvet er mere snavsede og øger selv sugestyrken derefter. Det bemærkede vi tydeligt i vores test, da vores decibelmåler registrerede en støjstigning på omkring 5 dB. J7+ kan som sagt også oprette et kort over dit hjem, og det er muligt at gemme kort fra forskellige etager. Det betød, at vi med succes kunne støvsuge både stueetagen og første sal i vores hjem.

Robotstøvsugeren tog en struktureret rute rundt i hjemmet under støvsugningen, og takket være det indbyggede kamera stødte den kun ind i møbler ganske få gange. Vi var også imponerede over, at J7+ var i stand til at identificere og undgå forhindringer. Vi havde fx placeret et opladningskabel og en sok på gulvet. Hver gang vi startede robotstøvsugeren, kunne vi også se en estimeret tid, som blev mere nøjagtigt, jo mere vi brugte enheden.

J7+ robotstøvsugeren viste sig at være dejlig støjsvag i drift, uanset om den støvsugede på hårde gulve eller tæpper. Vi registrerede maks. 64 dB på vores decibelmåler under brug. Det svarer til lyden af almindelig samtale på et kontor.

Hvis du afbryder støvsugningen for at bede robotstøvsugeren om at tackle et andet område, slukker den for støvsugerkomponenterne, mens den bevæger sig fra opgave til opgave og laver således utrolig lidt støj.

Men det lave støjniveau gælder desværre ikke, når robotstøvsugeren tømmer sin støvbeholder. Her registrerede vores decibelmåler 90,6 dB, hvilket svarer til lyden, du vil opleve, hvis du står tæt ved en automatisk bilvask. Under tømningsprocessen er J7+ en af de mest støjende robotstøvsugere, vi har testet.

Vi var dog imponerede over J7+ geofencing-funktion, som startede robotstøvsugeren, da vi forlod huset, så den ikke var i vejen, mens vi var hjemme. Vi kunne også indstille robotstøvsugeren til at stoppe med at støvsuge og vende tilbage til opladerstationen, når vi kom hjem igen, også selvom den ikke var blevet færdig med sin opgave. Alternativt kan robotstøvsugeren sætte rengøringen på pause, hvis du vender hjem, før den er færdig, og sende dig en besked for at spørge, om den skal fortsætte. Geofencing-funktionen kræver at du har en IFTTT-konto, som er gratis at konfigurere.

App

Nem at bruge

Gemmer billeder af forhindringer

Integration med Alexa og Google Assistant

iRobot-appen er nem at bruge, når robotstøvsugeren er tilsluttet Wi-Fi, så du nemt kan starte en fuld rengøring. J7+ kortlægger dit hjem, mens den støvsuger, hvor den bl.a. laver rumdelinger og registrerer værelser med tæpper. Bagefter kan du redigere kortet, justere rumdelingerne og navngive til de forskellige rum. På den måde kan J7+ rengøre enkelte rum eller hele gulvet.

Når støvsugningen er færdig, giver appen et overblik over sessionen, som dækker det område, den har støvsuget, tiden, den har brugt og antallet af hændelser eller områder, hvor robotstøvsugeren bemærkede mere snavs end normalt. Hvis Roomba J7+ støder på forhindringer under arbejdet, gemmer den billeder af dem i appen, som du så kan gennemgå og bekræfte, om der er tale om en midlertidig forhindring, et område, som robotstøvsugeren skal undgå, eller en fejlregistrering. Og det bedste ved det hele er, at du nemt og hurtigt kan bede Roomba om at køre tilbage for at støvsuge i de områder, den undgik på grund af fejlregistrering.

Du kan også oprette en tidsplan i appen for de tidspunkter, hvor robotstøvsugeren skal gøre rent, og du kan justere, hvad robotstøvsugeren skal gøre, når støvbeholderen er fuld. Der er også en funktion i appen, som automatisk genererer en feedback-formular. Det viste sig at være ekstremt praktisk, da det gjorde det nemt at rapportere eventuelle problemer med robotstøvsugeren og få dem løst.

J7+ er kompatibel med Alexa og Google Assistant, så du kan bruge din stemme i stedet for appen til at starte robotstøvsugeren.

Batterilevetid

Intelligent opladning beregner den nødvendige opladningstid for at færdiggøre rengøringen

Fuld opladning tager ca. 3 timer

Ingen indikering af batteriniveauet

iRobot fortæller ikke noget om, hvor længe batteriet holder mellem opladninger. Robotstøvsugeren vil dog automatisk vende tilbage til sin opladningsstation, hvis den ikke har tilstrækkeligt batteri til at fuldføre en rengøring. I det tilfælde oplader den lige nok til at kunne færdiggøre opgaven.

Vi var i stand til at støvsuge begge etager i et hus med 3 soveværelser på én opladning. Irriterende nok viser den ikke den resterende opladningstid i procent, så vi var nødt til at gætte på, hvor lang tid den havde tilbage i opladeren. Det tog 3 timer at genoplade J7+ helt op.

Skal jeg købe den?

Køb den hvis...

Du ikke har lyst til at rydde op før støvsugning

Hvis du er en af dem, som ikke gider gå rundt og samle ting op som fx opladningskabler eller en strømpe på afveje, før du sætter robotstøvsugeren i gang, er J7+ helt perfekt. Den identificerer genstande og undgår dem.

Du vil have en robotstøvsuger, der ikke er i vejen

Geofencing-funktionen på J7+ gør, at denne støvsuger kan indstilles til kun at støvsuge, når du forlader huset, og automatisk vende tilbage til sin station, når du kommer hjem igen - også selvom den ikke er blevet helt færdig med at støvsuge.

Du vil have en støvsuger, der stort set klarer sig selv

Denne robotstøvsuger er selvtømmende og tømmer indholdet af støvbeholderen i sin Clean Station. Det betyder, at du kun behøver at fjerne og udskifte poserne fra stationen ca. én gang hver anden måned, afhængigt af hvor ofte robotstøvsugeren bruges.

Køb den ikke hvis..

Du har et stramt budget

Selvom det ikke er den dyreste Roomba-model, der findes (den titel går til S9+, som koster hele 11.999 kr.), er det stadig en af de dyrere robotstøvsugere på markedet. Hvis du har et stramt budget, kan du i stedet overveje Roomba i3 eller modellerne fra Eufy.

Du vil undgå løbende omkostninger

Roomba J7+ poserne koster 149 kr. for en pakke med 3 stk. Hvis du ikke vil bruge penge på poser, er det her ikke den robotstøvsuger, du skal vælge..

Du ikke tåler larm og støj

Selvom Roomba J7+ er dejlig støjsvag, mens den støvsuger på tæpper og hårde gulve, larmer den uhyggelig meget, når den tømmer støvbeholderen - vores decibelmåler registrerede 90,6 dB, hvilket gør den til en af de mest støjende selvtømmende modeller, vi har testet.

Anmeldt for første gang i februar 2022