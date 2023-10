HP lancerer verdens tyndeste foldbare PC

Under det første HP Imagine event nogensinde, introducerer HP inc. en lang række nye produkter og løsninger, herunder den multifunktionelle og ultratynde foldbare PC, HP Spectre Fold, og en HP Envy Move All-in-One PC.

HP Spectre Fold 17” 3-i-1 bærbar til den hybride livsstil

En af de helt store produktpræsentationer under eventet, var den nyeste tilføjelse – HP Spectre Fold – til den i forvejen velansete Spectre serie. Med sine 17 tommer har den erhvervet sig titlen som både verdens tyndeste og mindste foldbare bærbar. En imponerende 3-i-1 enhed, der gør det muligt problemfrit at skifte mellem bærbar, tablet og desktop. Spectre Fold er dermed den perfekte ledsager til den hybride arbejdslivsstil.

"Forbrugerne efterspørger større fleksibilitet i deres hybride liv, ud over hvad den traditionelle bærbare computer kan tilbyde. Vi er glade for at kunne præsentere HP Spectre Foldable PC, der er designet til problemfrit at kunne tilpasses de forskellige måder, man ønsker at arbejde på, med sin unikke, holdbare form, der skubber til grænserne for design og teknologi,” siger Jo Tan, Senior Vice President & Division President of Personal Systems Consumer Solutions, HP Inc.

Spectre Fold inkluderer HP Presence 2.0 for forbedret produktivitet og samarbejde, der tager mødeoplevelsen til det næste niveau med et 5 MP-kamera. Bygget med 12. generations Intel® Core™ i7 Processor og udviklet på Intel® Evo™-platformen, er Spectre Fold i stand til problemfrit at håndtere krævende opgaver i enhver tilstand. Fantastisk grafik med Intel® Iris® Xe Graphics og langvarig batterilevetid på op til 12 timer i bærbar tilstand og op til 11 timer i stationær tilstand. Enheden udstyrer også brugere med lynhurtige Wi-Fi 6E-forbindelse og masser af lagerplads med 16 GB hukommelse og 1 TB SSD. Den danske pris er ikke offentliggjort endnu. Men maskinen kan i USA forudbestilles hos BestBuy til den nette sum af 4.999,99 dollars – direkte oversat bliver det cirka 35.000 kr. og lidt småpenge.

Men så får du også en foldbar computer, der ikke vejer meget og ingenting fylder

Vægt: 1354 g

Mål: 277.05 x 376.1 x 8.5 mm (åbnet)

Mål: 277.05 x 191.31 x 21.4 mm (lukket)

Innovativ og flytbar All-in-One PC

(Image credit: HP)

En anden af de store lanceringer, var HP Envy Move 23.8” All-in-One PC, som forvandler ethvert rum til et multifunktionelt arbejdsområde, underholdningscenter eller fitnessområde. Ifølge HP kan man nu arbejde eller blive underholdt, hvor som helst i og omkring hjemmet med verdens eneste flytbare All-in-One PC.

Det er også verdens første All-in-One PC med adaptiv surroundsound, der fornemmer, hvor du er, og hvem du er sammen med, hvilket skal give en fordybende lydoplevelse i ethvert rum. Bygget med 13. generations Intel® Core™ i5-processor, op til 16 GB LPDDR5-hukommelse og op til 1 TB lagerplads. Med Intel Unison kan man også nemt tilslutte en iOS- eller Android-telefon til fildeling, telefonopkald, sms'er og meddelelser.

Den alsidige computer er også udviklet med tanke på miljøet, hvor baglomme- og højtalerstoffet er lavet af 100% genanvendt polyester, og 56% genanvendt plastik er brugt i skærmens ramme, knapperne, bagcoveret, højtalerkabinettet og tastaturet.

HP Envy Move 23.8” All in One PC forventes at være tilgængelig til november til en pris på 9.999 kroner.