Xiaomi Mi Mix 3 går i Find Xs fodspor med et glidende selfie-kamera

Skønt den oprindelige Mi Mix-mobil givetvis var med til at udløse den nuværende kantfri smartphone-dille, ser det ud til, at Xiaomi nu følger i Oppos design-fodspor. Xiaomis nyligt annoncerede Mi Mix 3-telefon har nemlig fået et glidende selfie-kamera, der minder lidt om det på Find X.

Et billede af Mi Mix 3, der postet af Xiaomi-topchefen Lin Bin på firmaets Weibo-side, viser et kamera, der er skjult bag en næsten fuldstændig kantfri skærm. Det fremgår samtidig af Lin Bins indlæg, at lanceringen sandsynligvis finder sted i oktober.

På tidligere Mi Mix-enheder, såsom Xiaomi Mi Mix 2, havde kameraet en akavet placering i bunden af telefonens front, hvilket tvang brugeren til enten at vende mobilen på hovedet eller tage selvportrætter fra en særdeles uflatterende vinkel.

Hvis du kigger nøje efter på Xiaomi Mi Mix 3s nederste venstre hjørne, vil du bemærke, at i modsætning til Oppo Find X, så kan hele mobilens bagside glide - ikke bare den øverste sektion.

Svirp selv?

Denne unikke tilgang giver os anledning til at tro, at Mi Mix 3s kamera ikke popper op, men det faktisk i stedet er displayet, der glider ned. Kan det betyde, at Mi Mix 3s glidemekanisme ikke er motoriseret som på Find X, men snarere er en manuel funktion, hvor brugerne bare svirper skærmen ned, når de ønsker at tage en selfie?

Det ville give mening for Xiaomi at vælge en ikke-mekanisk tilgang. Vel er Oppo Find X en imponerende telefon, men det motoriserede pop-up-kamera virker som noget, der ikke kan undgå at gå i stykker på et eller andet tidspunkt.

Desværre er der bare tale om gætterier lige nu, for der ikke frigivet nogen oplysninger om Mi Mix 3s specifikationer indtil videre. Følg med her og få flere informationer i tiden op til lanceringen af Xiaomi Mi Mix 3 i oktober (sandsynligvis kun i Kina).