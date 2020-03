Ny Windows 10-opdatering smadrer den indbyggede antivirusbeskyttelse

Den indbyggede antivirus app i Windows 10, Windows Defender, rammer eftersigende forkert og formår ikke at gennemføre virusscanninger, eftersigende grundet en fejl – det er dog svært at sige, hvot og hvornår denne er opstået.

Historien blev først opsnappet af Windows Latest, og der ligger flere lignende meldinger på Reddit og Microsofts eget Answers.com forum, hvor folk oplever at få følgende besked: ”Items skipped during scan.”

Fejlmeddelelsen forklarer, at nogle elementer blev sprunget over og ikke scannet grundet ”exclusion or network scanning settings”. Det siger ikke nødvendigvis meget, og de som oplever problemet siger da også, at de ikke har ændret i nogen netværksindstillinger eller markeret, at nogle elementer var undtaget for søgningen.

Det er uklart hvor mange elementer som springes over, eller om nogen overhovedet springes over – der er en sandsynlighed form at beskeden ikke er korrekt, eller at fejlen blot består i at beskeden kommer frem, og ikke at filer ikke scannes.

Hvis beskeden dog rent faktisk viser sig at være sand, og visse filer ikke bliver scannet, kan det være en alvorligt sikkerhedsbrist i Windows Defender. Nogle er sågar bekymrede for, at denne besked i sig selv er et symptom på en virus. De som oplever problemet diskuterer online, og er kommet frem til, at dette er en form for fejl, selvom der endnu ikke er kommet nogen officiel udmelding fra Microsoft.

Det kan være et problem med en opdatering til Windows Defender men der kan også være tale om en fejl i en af de generelle opdateringer til Windows 10 – og det vil i så fald ikke være første gang, at disse introducerer nye fejl. Tilbage i september 2019 introducerede en opdatering til Windows Defender en ny fejl, som betød, at antivirus appen ikke kunne gennemføre de mest almindelige scanninger. Vi kan se en lignende situation i dette tilfælde. Windows Latest noterer sig, at både manuelle og automatiske scanninger fremkommer med ovenstående fejlmeddelelse, imens offline scanninger stadig ser ud til at virke. De meddeleer desuden, fejlen ses i Windows Defender version 4.18.2003 eller nyere.

Verdensomspændende problem

Problemet ser ikke ud til at ramme alle, men dog mange, hvis vi skal gå ud fra meldingerne på nettet. Imens nogle brugere først er begyndt at se beskeden inden for de sidste par dage, har andre kendt til den i et par uger. En person har skrevet på Answers.com ” Jeg lavede en komplet geninstallation af Windows 10 fra USB. Problemet forsvandt indtil jeg kørte Windows Updates, som installerede KB4551762 og KB4537572 (som jeg mener er en NET Framework-opdatering). Så kom problemet tilbage. Jeg tror den opstår på grund af KB4551762?”

En anden bruger svarede hertil, at de ikke har KB4551762 installeret på deres PC, men stadig oplever problemet, og at der kan være tale om en anden større Windows 10-opdatering.

Naturligvis er alt dette blot gætværk, indtil Microsoft rent faktisk bekræfter, at der er et problem, og forhåbentlig finder frem til årsagen bag denne. I mellemtiden må de, som normalt bruger Windows Defender som deres primære antivirusprogram (og dem er der efterhånden ganske mange af), overveje om de skal finde en anden løsning, da de ellers kan være i farezonen for potentiel malware takket være problemet. Vi kan her starte med at anbefale en af de gratis antivirusprogrammer – i hvert fald indtil Microsoft giver os mere information og forhåbentlig retter problemet.