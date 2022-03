Viaplay klar med 3. sæson af 'Den som dræber'

Natalie Madueño vender endnu engang tilbage som profileren Louise Bergstein i tredje sæson af ’Den som dræber – fanget af mørket’. I denne sæson jagter hun sandheden bag en række bestialske drab, og det bliver uundgåeligt for hende at opsøge et personligt mørke fyldt med gamle traumer. Natalie Madueño spiller overfor Simon Sears i rollen som efterforskningslederen Frederik Havgaard. ’Den som dræber – fanget af mørket’ er produceret af Miso Film til Viaplay og forventes at få premiere på Viaplay i foråret 2023.

Da et midaldrende par bliver fundet brutalt myrdet foran deres hjem, starter en hektisk efterforskning efter deres morder. Louise Bergstein (Natalie Madueño), som er psykolog med speciale i profilering af gerningsmænd, træder endnu engang til med sin ekspertise, denne gang for at assistere efterforskningsleder Frederik Havgaard (Simon Sears). På trods af at Louise lider af angst efter sin seneste drabssag, er hun fast besluttet på at forblive en del af teamet hos politiet. Sammen med Frederik indleder hun jagten på morderen, som viser sig at være en desperat ung mand med flere mørke hemmeligheder på samvittigheden. Men fortiden indhenter altid én i sidste ende – en sandhed som Louise også selv må erkende, da hun bliver konfronteret af et personligt mørke.

’Den som dræber – fanget af mørket’ sæson 3 følger op på sæson 1, der havde premiere på Viaplay i foråret 2019 og sæson 2, der havde premiere i foråret 2021. I begge sæsoner har Natalie Madueño indtaget rollen som Louise Bergstein, der har skullet hjælpe med at opklare en række brutale mord, og også i denne sæson står hun overfor markante udfordringer i sit arbejde som profiler for politiet.