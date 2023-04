Vi tester Huawei Freebuds 5i - ekstremt meget for pengene

Huawei har lavet gode høretelefoner i lang tid og er normalt i stand til at presse et relativt stort antal funktioner og god lyd ind i ikke alt for dyre hovedtelefoner. Men spørgsmålet er, om Freebuds 5i tager, undskyld udtrykket, førstepladsen på den front.

Med en pris i Danmark på lige over 500 kroner ligger de i det lavere mellempris-segment, et område med både hård konkurrence, og hvor produkterne tit kan være lidt skuffende. Specifikationerne omfatter også aktiv støjreduktion (ANC) og en relativt lang batterilevetid.

Elegant og stilfuldt etui, om end en smule plastikagtigt (Image credit: Daniel Hessel)

Problemer med at få appen

Specifikationer Batterilevetid: 7,5h/28h (høretelefoner/etui)

Opladning: USB-C

Bluetooth: 5.2

Da det er et par Bluetooth-hovedtelefoner, kan du selvfølgelig bare parre dem og komme i gang uden at tænke over det. På iPhone tager AI Life-appen sig af indstillingerne, hvis du har brug for det. Blandt de virkelig smarte funktioner er pasform og en "find mine hovedtelefoner"-funktion.

Hvis du bruger Android og ønsker at bruge appen til at justere indstillinger, er det lidt af en proces, fordi appen ikke findes i Play Store. I stedet skal du tillade installationer fra nettet, installere Huaweis egen Appgallery-appbutik (og den tilhørende Mobile Services-tjeneste), finde hovedtelefon-appen der og derefter downloade den.

Det er ganske enkelt en proces, men også den eneste måde at få opdateringer til hovedtelefonerne på, hvis du ønsker det. Selvom Huawei har et problematisk forhold til den amerikanske regering, og gennem den Google, burde det være muligt at løse dette med en almindelig app i Play-butikken, mener vi.

Det er dog ikke noget problem at parre hovedtelefonerne over Bluetooth på traditionel vis, uanset hvilken enhed vi parrer med.

USB-C til opladning. Der er dog ingen trådløs opladning. På den anden side, intet vi forventede for prisen. (Image credit: Daniel Hessel)

Meget for pengene

Fordele og ulemper +

Prisen

God lyd

Mange funktioner



-

Mikrofonen opfanger vindstøj

Bøvlet at få appen til Android

Selve hovedtelefonerne er relativt store, hvilket sandsynligvis er medvirkende til, at de har batterilevetid nok til at de kan spille i lidt over syv timer på en opladning. Bortset fra at de er lidt mere synlige end mindre høretelefoner. Men det er stadig behagelige at have på. Samtidig er de vandafvisende, så de kan tages med ud på en løbetur, hvis det er nødvendigt. Selve etuiet er til gengæld småt og enkelt.

Størrelsen betyder også, at du kan få plads til en hel del betjeningselementer på høretelefonerne. Med swipe-bevægelser kan du besvare opkald, skifte sange og endda justere lydstyrken. Sidstnævnte er noget, vi virkelig ikke er forkælet med på ægte trådløse hovedtelefoner. Det gøres normalt via telefonen.

Når det kommer til støjreduktion, blev vi positivt overrasket. Det kan ikke direkte sammenlignes med luksus høretelefoner til tredobbelt pris, men her slår de klart de fleste andre høretelefoner i deres prisklasse.

Selve hovedtelefonerne er ret store, men komfortable. (Image credit: Daniel Hessel)

Lyder bedre end forventet til prisen

Lyden er også en positiv overraskelse. Lyden i opkald er for det meste rigtig god, i hvert fald i rolige omgivelser. Udendørs med lidt vind er det værre for modtageren, men hvis det ikke blæser, er er lyden også tydelig der.

Når vi spiller musik, er lyden også rigtig god. Frem for alt får vi overraskende mange detaljer i mellemtonen, hvilket giver et samlet rigtig flot lydbillede, som vi ikke er forkælet med i denne prisklasse. Bassen kan dog opleves som noget fattig på detaljer, men ikke så meget at den skiller sig ud fra lignende hovedtelefoner. For kendere er der også understøttelse af hi-res lyd via Ldac-codec'et, hvilket er endnu en dejlig luksus at få med til prisen.

De fleste funktioner styres med swipe-bevægelser hen over hovedtelefonernes "stamme". (Image credit: Daniel Hessel)

Er Huawei Freebuds 5i pengene værd?

Absolut! Det er det korte svar. Hvis du leder efter gode hovedtelefoner med god lyd til omkring de 500 kroner, vil vi sige, at det er svært at finde bedre. Det skulle lige være, fordi du løber ind i et udsalg og finder et par ældre hovedtelefoner, der koster lidt mere fra starten. Men for ægte trådløse hovedtelefoner omkring de 500 kroner er de svære at slå.