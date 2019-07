Spotify Lite klar til ældre Android-enheder

Spotify Lite til Android er nu blevet en realitet – appen lanceres i dag i 36 lande. Letvægtsudgaven af Spotifys hoved-app fylder blot 10MB og er primært designet til brugere med smartphones der kører med Android 4.3 eller højere.

Den nye app er blevet testet igennem et stykke tid, og lanceringen markerer et vigtigt skridt for Spotify. Andre letvægtsudgaver af populære apps – såsom Facebook – er primært designet til at kre på ældre og langsommere enheder, som ikke altid har kræfterne til at køre den fulde version, enten på grund af ældre specs eller forældet software.

Spotify Lite fungerer som den almindelige app, og lader både gratister og premium-brugere søge efter og streame musik, men med få funktioner, som er nødvendige i Lite-appen. Eksempelvis vil brugere kunne kontrollere mængden af data, som appen bruger, så de uden ubegrænset data ikke løber tør. Appen vil informere brugerne, når denne grænse er nået, så man behøver ikke frygte, at appen æder dine dyre gigabyte i baggrunden.

Brugere vil også kunne rense appens cache med et enkelt tryk, hvilket er ideelt for telefoner med begrænset lagerplads. I øjeblikket har virksomheden ingen planer om at lancere appen til iOS, men Android-brugere kan allerede nu finde appen i Google Play store.