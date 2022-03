Spider-Man: Across the Spider-Verse er muligvis forbundet med MCU

Producere på Spider-Man: Across the Spider-Verse (Del 1) har antydet at filmen muligvis hænger sammen med Marvel Cinematic Universe (MCU).

I et af de nyere afsnit af Happy Sad Confused-podcasten antydede filmduoen Phil Lord og Chris Miller, at begivenhederne i Spider-Man: No Way Home - hvor Peter Parker og Doctor Strange uforvarende åbnede multiverset - kan få konsekvenser for Miles Morales og Gwen Stacey i den kommende Sony-film.

"Multiverset er stort og bredt," sagde Miller, "og alle ting vokser... Hvorfor skulle de ting ikke have betydning i et multivers, hvor så mange ting er mulige?"

"Alt er muligt undtagen den ene ting, som alle ønsker," tilføjede Lord sarkastisk.

I den første Across the Spider-Verse, som er den todelte efterfølger til Spider-Man: Into the Spider-Verse fra 2018, rejser Miles (Shameik Moore) og Gwen (Hailee Steinfeld) på tværs af ”Spider-verset” og møde forskellige dimensioner og naturligvis forskellige inkarnationer af den titulære edderkoppemand.

Vi ved fx allerede, at Spider-Man: 2099 (som Oscar Isaac lægger stemme til) kommer til at optræde i den kommende film, da den karakter var en stor del af debut-traileren. Den japanske live-action-version af Spider-Man fra 1978 ser også ud til at dukke op, efter Lords tweet tilbage i 2019 tilsyneladende afslørede at karakterens medvirken.

Vi ved, at Across the Spider-Verse også vil implementere forskellige kunstneriske stilarter for hver dimension. Lord og Miller fortalte Collider, at det kommer til at føles som om at hver dimension ”er tegnet af forskellige kunstnere."

Får vi mon en cameooptræden fra Tom Hollands edderkoppemand at se?

Der har allerede været en del spekulationer om, vi kommer til at opleve No Way Home-stjernerne Tom Holland og Zendaya i filmen. Og selvom både Lord og Miller undveg spørgsmålet i det førnævnte Collider-interview, er der stadig noget, der tyder på, at der er gode chancer for at få Hollands Spider-Man at se i aktion igen. Selvom det selvfølgelig ikke er offentligt bekræftet endnu.

Skuespillerne virker i hvert fald til at være med på ideen. Under presseturen for No Way Home sagde både Holland og Zendaya, at de "bare venter på telefonopkaldet", da de blev spurgt, om de var interesserede i at lægge stemmer til det animerede Spider-Verse.

Hvis et eller begge af Marvels berømte par dukker op, forventer vi dog ikke, at de kommer til at spille en stor rolle i Across the Spider-Verse-plottet. I Happy Sad Confused-podcasten gjorde Lord det klart, at teamets job er at fortælle nye og interessante Spider-historier, samtidig med at bevare den højtelskede historie af den større Spider-Man-franchise.

"Forfatterne og instruktørerne er vores venner, så vi har holdt os informeret om, hvad der foregår [i andre film]," sagde Lord. "Og vi forsøger altid at sikre os, at vi ikke træder hinanden over tæerne og fortæller forskellige historier og viser forskellige temaer og alt det der - folk vil have en original historie, der føles ny og interessant. Det er vores opgave at levere det."

Det er altså tydeligt, at Across the Spider-Verse vil overholde sit løfte til fans og samtidig skabe nye narrativer for den årtier gamle karakter. Across the Spider-Verse (Del 2) er også under vejs, og man kan vist roligt sige, at franchisen aldrig været mere i live.