Sony lancerer nyt brand - INZONE gaming-tilbehør

Inzone er Sonys bud på gaming-tilbehør. Sony har netop lanceret et udvalg af skærme og headsets med fokus på pc'er, men de ligner mere noget, som er skræddersyet til PlayStation brugere.

Her kommer Inzone - Sonys eget mærke af PC-tilbehør. Kollektionen består i øjeblikket af to ret smarte gamingskærme og tre headsets.

Alt hardwaren er kompatibel med både PS5 og Xbox Series X, og de hvide og sorte farvekombinationer vil passe perfekt sammen med Sonys konsol. Faktisk ligner foden til de to skærme en miniudgave af PS5.

Reklamen her viser knap nok produkterne frem. Vi får et hurtigt kig, da gameren sætter sig foran computeren, men så foregår det hele ellers i et computergenereret landskab - og uden at give den helt store mening. Tag et kig:

De tre headsets i Inzone-serien vil være tilgængelige i juli 2022. De to skærme har en lidt mere vag lanceringsdato. Her skriver Sony, at vi kan forvente at se Inzone M9 i "sommeren 2022" og Inzone M3 kommer "vinteren 2022". I pressemeddelelsen skriver Sony blot, at prisen vil komme senere. Men på Sonys hjemmeside, står der altså allerede nu, at prisen for deres Inzone M3 gamingmonitor er 6.000 danske kroner (opens in new tab).

Sony Inzone høretelefoner pris og lanceringsdato

Inzone H3, H7 og H9 (Image credit: Sony)

På billedet ovenfor ses fra venstre til højre Inzone H3 headset med kabel, Inzone H7 trådløst headset og Inzone H9 trådløst støjreducerende headset. Se flere detaljer om hvert headset nedenfor.

Inzone H3 gaming headset med kabel

Udgivelsesdato: juli 2022

juli 2022 Pris: 1.000 kroner

1.000 kroner 360 Spatial Sound

Fleksibel klap-op mikrofon med mute-funktion

Knapper på venstre side

Kanaler på huset skal optimere lav-frekvens baslyd for mere kraftfuld bas

Bred og blød polstring på hovedbøjlen

Ergonomiske og bløde ørepuder mindsker pres på ørene

Du kan se mere her. Kan endnu ikke købes.

Inzone H7 wireless gaming headset

Udgivelsesdato: juli 2022

juli 2022 Pris: 2.000 kroner

2.000 kroner Batterilevetid: 40 timer med 10 minutters hurtigopladning, der giver op til en times spilletid

40 timer med 10 minutters hurtigopladning, der giver op til en times spilletid 360 Spatial Sound

2,4 GHz trådløs forbindelse

Simultan 2,4 GHz- og Bluetooth-forbindelse

Fleksibel boom-mikrofon med flip-up til mute-funktion

Betjeningselementer i venstre og højre side

Balance mellem spil og chat

Understøttelse af PS5 Tempest 3D AudioTech

Kanaler på huset skal optimere lav-frekvens baslyd for mere kraftfuld bas

Optimeret akustik for ekstremt høj- og lavfrekvente lyde

Polstret hovedbøjle

Ergonomiske ørepuder for at minimere trykket på ørerne

Se mere her (opens in new tab) . Kan endnu ikke købes.

Inzone H9 trådløst og støjreducerende gaming headset

Udgivelsesdato: juli 2022

juli 2022 Pris: 2.500 kroner

2.500 kroner Batterilevetid: 32 timer med 10 minutters hurtigopladning, der giver op til en times spilletid

32 timer med 10 minutters hurtigopladning, der giver op til en times spilletid 360 Spatial Sound

2,4 GHz trådløs forbindelse

Samtidig 2,4 GHz- og Bluetooth-forbindelse

Fleksibel boom-mikrofon med flip-up til mute-funktion

Betjeningselementer i venstre og højre side

Balance mellem spil og chat

Understøttelse af PS5 Tempest 3D AudioTech

Kanaler på huset skal optimere lav-frekvens baslyd for mere kraftfuld bas

Optimeret akustik for ekstremt høj- og lavfrekvente lyde

Polstret hovedbøjle

Ergonomiske ørepuder for at minimere trykket på ørerne

Forudbestil her

Se mere her (opens in new tab) . Kan endnu ikke købes.

Sony Inzone skærme pris og udgivelsesdato

Inzone M3 og M9 (Image credit: Sony)

På billedet ovenfor ses Inzone M3- og Inzone M9-gamingskærmene fra venstre til højre. De ligner hinanden utroligt meget, men der er altså tale om to forskellige produkter.

Inzone M3 gaming monitor

Udgivelsesdato: Vinter 2022

Vinter 2022 Pris: 6.000 kroner (står i skrivende stund på hjemmesiden (opens in new tab) )

6.000 kroner (står i skrivende stund på hjemmesiden ) Størrelse: 27 tommer

27 tommer Format: 16:9

16:9 Panel: Skærm: IPS LCD

Skærm: IPS LCD Opdateringshastighed: 240 Hz

240 Hz Opløsning: 0,5 mm Full HD

0,5 mm Full HD VRR: Ja

Ja Responstid: 1 ms GtG (grå til grå)

1 ms GtG (grå til grå) Automatisk low latency mode: Ja (HDMI 2.1)

Ja (HDMI 2.1) Baggrundsbelysning: LED: Edge Lit LED

LED: Edge Lit LED HDR: HDR10, HLG

HDR10, HLG Højeste lysstyrke: 400cd/m2

400cd/m2 Betragtningsvinkel: 178°

178° Billedtilstande: Standard, FPS-spil, Biograf, Spil 1, Spil 2

Standard, FPS-spil, Biograf, Spil 1, Spil 2 Indbyggede højttalere: 2W x2

2W x2 PS5-funktioner: Auto HDR tone mapping - Auto genre picture mode

Auto HDR tone mapping - Auto genre picture mode Tilslutningsmuligheder: DisplayPort x1 (Ver. 1.4), HDMI 2.1 x2, USB Type-C x1 (DP Alt Mode, Upstream), USB Type-B x1 (Upstream), USB Type-A x3 (Downstream) og Hovedtelefonudgang x1 (3,5 mm stik)

DisplayPort x1 (Ver. 1.4), HDMI 2.1 x2, USB Type-C x1 (DP Alt Mode, Upstream), USB Type-B x1 (Upstream), USB Type-A x3 (Downstream) og Hovedtelefonudgang x1 (3,5 mm stik) Se mere her (opens in new tab)

Inzone M9 gaming monitor

Udgivelsesdato: sommer 2022

sommer 2022 Pris: $899.99 / £999

$899.99 / £999 Størrelse: 27-tommer

27-tommer Format: 16:9

16:9 Paneltype: Skærm: IPS LCD

Skærm: IPS LCD Opdateringshastighed: Skærm: 0,5 mm 144Hz

Skærm: 0,5 mm 144Hz Opløsning: Opløsning: 4K

Opløsning: 4K VRR: Ja

Ja Responstid: 1 ms GtG (grå til grå)

1 ms GtG (grå til grå) Automatisk low latency mode: Ja (HDMI 2.1)

Ja (HDMI 2.1) Baggrundsbelysning: Full Array Local Dimming, Direct Lit LED

Full Array Local Dimming, Direct Lit LED HDR: HDR10, HLG

HDR10, HLG Højeste lysstyrke: 600cd/m2

600cd/m2 Betragtningsvinkel: 178°

178° Billedtilstande: Standard, FPS-spil, Biograf, Spil 1, Spil 2

Standard, FPS-spil, Biograf, Spil 1, Spil 2 Indbyggede højttalere: 2W x2

2W x2 PS5-funktioner: Auto HDR tone mapping - Auto genre picture mode

Auto HDR tone mapping - Auto genre picture mode Tilslutningsmuligheder: DisplayPort x1 (Ver. 1.4), HDMI 2.1 x2, USB Type-C x1 (DP Alt Mode, Upstream), USB Type-B x1 (Upstream), USB Type-A x3 (Downstream) og Hovedtelefonudgang x1 (3,5 mm stik)

DisplayPort x1 (Ver. 1.4), HDMI 2.1 x2, USB Type-C x1 (DP Alt Mode, Upstream), USB Type-B x1 (Upstream), USB Type-A x3 (Downstream) og Hovedtelefonudgang x1 (3,5 mm stik) Se mere her (opens in new tab)

Inzone M3 og Inzone M9 er meget ens modeller, så i sidste ende handler det om, hvorvidt du ønsker at betale ekstra for at få en 144 Hz / 4K-skærm.

Mens Sony henvender sig til PC-gamere med sin Inzone-mærkede kollektion, bør PS5-ejere helt sikkert også se nærmere på tilbehøret. For designet gør, at Inzone-udstyret nærmest er skabt til at ligge ved siden af din sort/hvide PS5.

Selv om du kan trykke køb nu, så virker knappen ikke endnu, så du må vende tilbage og tjekke, om Sony Inzone M3, men du kan bogmærke siden og tjekke tilbage for at se, hvornår de åbner op.