tado°’s Smart termostater sælger godt i Europa

Virksomheden tado° begyndte for 9 år siden at sælge smarte termostater i Europa. I løbet af de første syv år, solgte de en million termostater, og så er det gået stærkt. for i de sidste to år har virksomheden også solgt en million termostater, hvilket viser den kraftige vækst i branchen.

Det bliver selvfølgelig ikke mindre aktuelt i en tid, hvor energipriserne når helt nye højder, og alle kunder må affinde sig med stigende varmeudgifter. Her er intelligent energistyring blevet vigtigere end nogensinde. Investeringen i teknologier som Smart Termostater ligger på et overkommeligt prisniveau, og hvis man udnytter teknologien, kan pengene hurtigt komme hjem igen via de langsigtede besparelser. Ifølge tado° kan forbrugerne med de smarte termostater opnå en gennemsnitlig besparelse på 22% på de årlige energiudgifter. Og det kan gøre en stor forskel for dem der lige nu kæmper med at kunne betale deres regninger og samtidig holde varmen i hjemmet i 2022.

I Danmark har regeringen iværksat et nyt initiativ, der skal hjælpe dem, der rammes hårdt af de stigende elpriser. Ordningen som regeringen kalder ‘varmepakken’ består af en pulje på 100 millioner kroner, som skal ud og arbejde i kommunerne, som nu får mulighed for at give et tilskud til eksempelvis kontanthjælpsmodtagere og pensionister, der i forvejen har et stramt budget. Tilskuddet er en oplagt mulighed for, at de hårdest ramte borgere ved en overkommelig investering kan få en energieffektiv løsning, der kan afbøde fremtidige stigende udgifter til energi.

Kan tilpasses til de fleste hjem

Ifølge tado° eer deres Smart Termostater kompatible med mere end 95% af alle europæiske hjem og 18.000 varmesystemer og mere end 900 OEM’er. Takket være en detaljeret app-baseret trin-for-trin instruktion, kan brugerne selv installere deres Smart Termostater.

Der kan næppe herske tvivl om, at vi i Danmark også vil se flere brugere, der hopper med på vognen. Termostaterne kan styres via mobilen, så man kan justere temperaturen op og ned, selv når man ikke er hjemme. Det er selvfølgelig super praktisk, for så kan du f.eks. tænde for varmen, når I er på vej hjem, eller når I er på vej i sommerhuset. Og takket være termostaterne kan man hele tiden holde øje med temperaturen. I modsætning til mange andre smart home produkter, så kan det faktisk give besparelser, fordi det er muligt at lave daglige skemaer eller selv skrue op og ned efter behov.

”Med vores know-how og vores intelligente teknologier ønsker vi at revolutionere energimarkedet og sikre større komfort, større besparelser og en mere bæredygtig fremtid for vores kunder”, siger Christian Deilmann, medstifter og CPO hos tado°. ”Det er derfor vores vision at skabe en af de mest indflydelsesrige platforme indenfor energieffektivitet og styring af energi i og udenfor Europa.”

(Image credit: Tado)

Et effektivt og fleksibelt energiforbrug

Hos tado° er de overbeviste om, at smart styring af varmeforbruget er vejen frem, hvis vi skal nedbringe vores afhængighed af fossile brændstoffer. Selv om det selvfølgelig ikke er nok i sig selv, så er der ingen tvivl om, at vi kommer til at arbejde hen imod en mere præcis styring af varmeforbruget. Både for miljøet skyld, men sandelig også fordi varmepriserne er vanvittigt høje for tiden.

Ifølge tado° kan deres systemer automatisk sørge for at varme bufferlagere for varmtvandsbeholdere eller radiatorer op på tidspunkter, hvor energipriserne er lavest, så systemet kan bruge den lagrede energi, på de tidspunkter af døgnet, hvor energipriserne er højere. Det kræver selvfølgelig, at man har et buffersystem. Men selv for almindelige fjernvarmebrugere vil det sandsynligvis være penge at spare ved at systematisere sit varmeforbrug, så vi er sikre på, at tado° og andre producenter af smart termostater vil få mange flere kunder i fremtiden.