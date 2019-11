Siri kan måske snart høre forskel på, hvem der taler til hende

Smart-højttalere som Apple HomePod udgør hjertet i det smart hjem. Men de kræver, at du taler med en AI-assistent, og de vil sandsynligvis blive brugt af flere forskellige personer i hjemmet, hvilket kan være et problem, hvis der kun er én profil på dem. Det kan dog være, at Apple snart får løst problemet.

Selskabet har nemlig indgivet et patent til USPTO (US Patent and Trademark Office), der beskriver et system til 'brugerprofilering af stemme-input.'

Patentet beskriver, hvordan Siri kan gemme flere brugerprofiler samt genkende, hvem der taler til hende baseret på brugerens stemme, som patentet beskriver som et "voice print".

På den måde kan Siri give skræddersyede svar, der er relevante for den enkelte bruger, eksempelvis om ting, der står i brugerens kalender. Men systemet vil også kunne også forbedre sikkerheden omkring brugerens privatliv, da det kan forhindre Siri i at videregive personlige oplysninger (såsom indholdet af meddelelser) til den forkerte bruger.

Dette kan en dag blive den proces, Siri skal igennem, når du taler til hende. (Foto-kilde: USPTO)

Lærer dig at kende

Systemet vil tilsyneladende også kunne gøre det muligt for Siri at opbygge et bibliotek for hver profil, baseret på blandt andet brugerens brug af ord og apps. På den måde vil Siri kunne forstå en anmodning mere præcist.

Den aktuelle ansøgning ser ud til at følge i kølvandet på en tidligere patentansøgning fra Apple, der kom for en dag i april 2017. Af den fremgik det, at Apple arbejdede på en ny sikkerhedsfunktion, der skal identificerer de akustiske egenskaber hos en brugers stemme, før brugeren får tilladelse til at bruge assistenten.

Funktioner af denne type virker som det logiske skridt fremad i udviklingen af Siri, især hvis Apple er seriøse omkring at holde deres indtog i det smarte hjem. Det er dog værd at bemærke, at dette kun er ét patent ud af et kæmpe stort antal, som selskabet har indgivet, og mange af dem vil aldrig blive implementeret.

Af samme årsag kan vi ikke regne med at se multi-bruger support til Siri lige med det samme - og det kan hænde ikke at ske overhovedet - men vi ville heller ikke blive overraskede, hvis systemet er ved at blive sat i værk.

Via PocketNow