Se Metallica live på Pluto TV

Pluto TV sender live fra Los Angeles, USA, når "METALLICA PRESENTS: THE HELPING HANDS CONCERT" løber af stablen fredag d. 16. december - en livekoncert til fordel for bandets velgørende arbejde i "All Within My Hands" fonden. Koncerten vil blive streamet live på Pluto TV på kanalen "MTV Pluto TV" kl. 02.30 natten til lørdag - og bagefter også være tilgængelig On-demand i Pluto TVs VOD-sektion.

Koncertens vært er Jimmy Kimmel, og den finder sted i Microsoft Theater i Los Angeles, USA. Det er den tredje udgave af Helping Hands Concert & Auction, og ved denne koncert åbnes med et speciel sæt af Greta Van Fleet, hvorpå der bl.a. følger en unik optræden af Metallica.

Koncerten sendes også i blandt andre Storbritannien, Latin Amerika, Italien, Tyskland, Schweiz, Østrig, Frankrig, Australien og Sydkorea. I Danmark kan koncerten ses live på Pluto TV på kanalen "MTV Pluto TV".

100 procent af billetsalget og donationer ved "The Helping Hands" koncerten - og de auktioner, der afholdes i den forbindelse - går direkte til at hjælpe via All Within My Hands. De to forrige All Within My Hands-koncerter har rejst over tre millioner dollars.