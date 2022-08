Samsung Odyssey Ark er en giga gaming skærm på 55 tommer

Odyssey Ark ligner en drømmeskærm til den velhavende gamer. Hører du til dem, der er gamer igennem eller er du storforbruger af film og serier? Hvis du gør, og hvis du har knap 23.000 kroner, som du ikke lige ved, hvad du skal bruge til, så er Samsung high end gaming-monitor, Odyssey Ark, måske noget for dig. Det er den nyeste og mest avancerede model i Samsung Odyssey-serie af gaming-skærme, som skal give brugerne den bedst mulige oplevelse til gaming og film.

Odyssey Ark er verdens første 55-tommer 1000R buede gamingskærm. Den kommer med en 165 Hz opdateringsfrekvens og 1 millisekund responstid. Skærmens Cockpit Mode og den højdejusterbare stander, gør det muligt for skærmen at rotere, vippe og dreje.

Odyssey Ark blev oprindeligt præsenteret på Consumer Electronics Show tidligere i år og fik en CES Innovation Award Honoree, der gives for design og udvikling af forbrugerteknologi.

”Vi er spændte og glade for at kunne løfte sløret for den næste generations gaming-skærm, Odyssey Ark. Den 55” 1000R buede skærm kombinerer kvalitet og levende billede-oplevelser, fordybende surroundsound og en utrolig fleksibel interface, som har været en stigende efterspørgsel fra gamere. De hungrer efter nye oplevelser, og Odyssey Ark giver adgang til en ny verden inden for gaming. Den vil hæve standarderne inden for hele industrien”, siger Jakob Hultkvist, direktør for Display-divisionen hos Samsung i Norden.

Odyssey Ark-skærmen kan vendes, vippes og drejes

Odyssey Ark kan stå på højkant (Image credit: Samsung)

Den store 55-tommers skærm buer rundt om brugerens synsfelt takket være 1000R-krumningen og fylder ifølge Samsung hele synsfeltet. Skærmen kan med sin Multi View-funktion vise op til fire skærme samtidig, hvilket eliminerer behovet for opsætninger med flere skærme. Flex Move Screen-funktionen gør det muligt at justere den synlige skærmstørrelsen mellem 55 og 27 tommer, dreje skærmen lodret og endda skifte format mellem 16:9, 21:9 og 32:9 med den medfølgende Ark Dial-controller.

Game Bar er et værktøj, der giver gamere mulighed for hurtigt at tilgå deres gaming-status og styre de vigtige indstillinger uden at forlade gaming-skærmen. Med funktioner lige fra at tjekke FPS (Frames Per Second), HDR (High Dynamic Range) og VRR (Variable Refresh Rate) til at tilpasse indstillinger, som skærmformat, responstid og billedtilstand, giver Game Bar spilleren mulighed for hurtig præcis styring af indstillingerne.

Vi aner ikke, hvorfor nogen vil vende skærmen på den måde, men med Odyssey Ark er det altså en mulighed. (Image credit: Samsung)

Den matte skærm har både anti-glare og anti-refleksbeskyttelse, hvilket minimerer forstyrrende genskær og holder brugerne fokuseret på indholdet. Odyssey Ark leveres med fire højttalere, en i hvert hjørne og to centrale bashøjttalere. Den er med til at skabe realistisk og fyldig lyd takket være en 60 W 2.2.2.2-kanal.

"Odyssey Ark leverer også en kraftfuld spilydelse og gør det muligt for gamere at opleve det bedste inden for gaming på ét sted med Samsung Gaming Hub. Samsung Gaming Hub er en alt-i-én platform til opdagelse af spilstreaming, hvor spillere kan opdage og nyde spil, de elsker, fra blandt andre Xbox, NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia, Utomik og Amazon Luna," siger Samsung.

Pris og tilgængelighed

Samsung Odyssey Ark hører til de dyre skærme. Prisen ligger på 22.999 kroner, men som nævnt får man så også en vild skærm at lege med

Ifølge Samsung vil skærmen komme til salg i Danmark i slutningen af august 2022, så du har ikke meget tid til at spare op.