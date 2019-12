Batteriet i Samsung Galaxy S11 er præcis det samme som i Note 10 Plus

Telefoner med kraftig indmad har brug for kraftige batterier, og det ser nu ud til, at den kommende Samsung Galaxy S11 netop får et stort indbygget batteri. Dette ud fra et påstået billede af batteriet, som blev lagt online af certificerings-firmaet SafetyKorea og viser en kapacitet 4.500mAh.

Batteriets kapacitet er den samme, som den vi finder i Galaxy Note 10 Plus, men fordi denne er den større udgave af to enheder, idet Note har en større skærm, burde Galaxy S11 kunne køre længere på literen.

Vi har endnu ikke hørt meget om batteriets størrelse i Galaxy S11, bortset fra en tidligere lækage, som hævdede, at Galaxy S11 Plus ville få et kæmpe batteri på 5.000mAh – det er virkelig meget.

De fleste flagskibstelefoner har et batteri med en kapacitet på omkring 3.000mAh til 4.000mAh (Galaxy S10 har et batteri på 3.400mAh), så hvis 4.500mAh er korrekt, vil Galaxy S11 få virkelig god batterilevetid.Mere sandsynligt er det dog, at telefonen får samme kapacitet som S10.

Eftersom Galaxy S11 forventes af have masser af high-end funktioner såsom 120Hz-skærm, et 108MP kamera og nye ansigtsgenkendelse, vil et større batteri kun kompensere for de mange nye strømslugende funktioner i stedet for at give ekstra reel levetid i forhold til tidligere modeller. Vi bliver klogere omkring februar 2020, hvor vi forventer at se den nye smartphone blive lanceret. Vi holder jer naturligvis opdateret.