Samsung Galaxy S10 og S10 Plus kommer måske snart i rød

Samsung Galaxy S10 fås allerede i et bredt udvalg af farver, men det ser ud til at én mere snart tilføjes til listen, idet en model kaldet ”Cardinal Red” er blevet lækket. Billeder af den skinnende røde farve blev delt af Roland Quandt (en tipper med en god track record) og kan hvis den holder stik, følges med Canary Yellow som en af de frækkeste farvemuligheder.

Ifølge Quandt bliver den røde farve både tilgængelig i Samsung Galaxy S10 og Samsung Galaxy S10 Plus , men kan dog ikke købes hvor som helst, da han i et efterfølgende tweet sagde, at den ”udkommer i nogle lande i Vesteuropa samt Rusland”

Vi ved endnu ikke om den røde model kommer til Danmark, men vi tør ikke håbe på det, da vi indtil videre kun har adgang til de mest konservative farver.

Samsung Galaxy S10 and S10+ in "Cardinal Red" coming soon.More pics (scroll to bottom):S10: https://t.co/1MeZIoFaMES10+: https://t.co/Ap8KHuA1K9 pic.twitter.com/mMc46qi5pTMay 21, 2019

Han giver samtidig ikke nogen dato for hvornår den nye farve lander, men mobiltelefon.ru rapporterer, at den allerede kan forudbestilles fra en russisk forhandler.

Desværre er der heller ikke her angivet nogen lanceringsdato, men prisen er tilsyneladende den samme som de andre Galaxy S10 og Galaxy S10 Plus-modeller, så du skal i hvert fald ikke betale ekstra for den røde farve.

Hvis den nye farve er en realitet, vil den blive føjet til Prism White, Prism Black, Prism Green, Prism Blue, Canary Yellow og Flamingo Pink som Samsung Galaxy S10 i øjeblikket produceres i. Udover disse findes og Ceramic White og Ceramic Black.