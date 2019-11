Samsung Galaxy Note 9 slår nye skærmrekorder

Samsung er berømt for at lave verdens bedste OLED-skærme til smartphones. Det hersker der ikke megen tvivl om, men det får ikke den sydkoreanske producent til at hvile på laurbærrene.

Ifølge verdens førende autoritet på skærmteknologi-området, DisplayMate, så har Samsung gjort det igen. Eksperterne giver skærmen på den kommende Galaxy Note 9 karakteren A+, som er det højeste nogensinde, og undervejs i testen slog den adskillige rekorder.

Note 9 får i kategorien " Absolute Color Accuracy" betegnelsen: "Kan ikke beskrives som andet end perfekt", og den får også følgende ord med på vejen: "Det er den mest farvekorrekte skærm, vi nogensinde har testet". DisplayMate bemærker også, at mobilens High Brightness Mode er 27 procent mere klar og har 32 procent højere kontrast end Note 8. Og med Automatic Brightness slået til nåede den op på 1,050 nits i lystæthed (luminans).

(Obs. Nogle links kan være skrevet på engelsk).

Bemærkelsesværdige resultater

Galaxy Note 9 sætter også nye rekorder i Color Accuracy og Intensity Scales, hvilket betyder, at lysstyrken (brightness) ikke ændrer sig markant uanset, hvad der er på skærmen. Samtidigt får den også topkarakter i testen Viewing Angle, især når det handler om små ændringer i lysstyrke og farve - inklusive hvid.

Selv om det ikke blev til en ny rekord i Screen Reflectance (skærmreflektion), så matchede Galaxy Note 9 Note 8 med en score på 4,4, hvilket i øvrigt er det laveste, DisplayMate nogensinde har målt på en smartphone.

I rapporten konkluderer DisplayMate, at "Galaxy Note 9 har den mest innovative og højt ydende skærm, vi nogensinde har testet". Rapporten slutter af med at sige, at skærmen på Note 9 har "hævet baren for smartphones betragteligt".