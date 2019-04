Renderinger af Samsung Galaxy S10 Plus afslører fire bagkameraer

Det er ikke så længe siden, at vi fik mulighed for at se lækkede renderinger, der angiveligt gav os det første rigtige kig på Samsung Galaxy S10 Plus. Men det ser ud til, at de ikke var helt korrekte, da kilden nu har erstattet dem med nye renderinger komplet med en ekstra kameralinse.

De nye renderinger, der er delt af @OnLeaks på vegne af 91mobiles, viser fire kameraer på bagsiden af telefonen, hvilket er ét mere end de tre kameraer, der var på de tidligere, tilsyneladende unøjagtige renderinger.

Andre ændringer omfatter en lidt anden form og placering af flashen og sensorerne ved siden af kameraerne, og dertil kommer smallere kanter, som tilsyneladende omkranser hele skærmen.

Billede 1 af 4 Kilde: OnLeaks / 91mobiles Billede 2 af 4 Kilde: OnLeaks / 91mobiles Billede 3 af 4 Kilde: OnLeaks / 91mobiles Billede 4 af 4 Kilde: OnLeaks / 91mobiles

Det sidste punkt får de nye renderinger til at se væsentligt bedre ud og virke lidt mere troværdige end de gamle – vi var skeptiske over for de brede kanter i kombination med kameraudskæringen på skærmen. Udskæringen er der stadig, men giver mere mening nu, hvor telefonen er næsten kantløs.

Faktisk er alle de andre detaljer magen til før, herunder et dual frontkamera, dimensioner på angiveligt 157,5 x 75,0 x 7,8 mm (dog 9 mm ved kameraets fremspring) samt en USB-C-port, en højttaler og et 3,5 mm hovedtelefonstik i bundkanten.

Stadig ikke sikkert

Selv om disse renderinger virker mere overbevisende, vil vi stadig tage dem med et gran salt. Det lader trods alt til, at de var forkerte før, så det kan sagtens hænde at være igen.

Den ekstra kameralinse er også en lidt overraskende ændring, for selv om der har været snak om en Samsung-telefon med seks kameralinser i alt (fire på bagsiden og to på forsiden), stod det ikke klart, om det handlede S10 Plus eller noget andet. Desuden har der været andre rygter, som peger i retning af kun tre linser på bagsiden.

Så intet er helt sikkert, om end de nye renderinger kan være et tidligt kig på et af de højest profilerede flagskibe i 2019.