PS5 bliver så kraftig, at selv spil med lav opløsning kommer til at se fremragende ud

PlayStation 5 vil være i stand til at vise noget indhold i opløsninger helt op til svimlende 8K – så meget ved vi allerede, takket være tidlige udmeldinger fra Sony selv, men mange detaljer står stadig hen i det uvisse.

Men især én udvikler, Martha is Deads LKA, er særligt optimistiske med hensyn til opskaleringsmulighederne i den kommende konsol. ”Det er et af de mest markante spring inden for visuel kapacitet og noget vi har ventet på,” fortalte den ansvarlige for studiet, Luca Dalco, til Official PlayStation Magazine.

”Vi har arbejdet hårdt på at bruge de teksturer med den højest mulige opløsning også på PS4; uanset hvad vil PS5 gøre det muligt at opnå en utrolig pixeltæthed, op til 4096px/m – hvilket betyder en lang højere visuel kvalitet også ved højere opløsninger.”

Kraftige specifikationer

PS5-konsollens andre nøgleegenskaber som Sony har delt åbent er ifølge Dalco også ”utrolig spændende”, som især nævner de ekstra grafiske hestekræfter og muligheden for ray-tracing. ”Vores spilstudie er kommet langt over de sidste fire år og vi vil med Martha Is Dead gå efter fotorealisme,” sagde han,

”Vi er spændte på at se den næste generation af hardware bringe vores vision til spillerne.” Efter måneders venten, begynder udviklerne at tale om konsollens grafiske egenskaber. Bruce Stanley, tidligere leder hos The Last of Us-udvikleren, Naughty Dog, talte om miljøeffekterne, som den ekstra processorkraft har gjort mulige fra ”røg, vand og vind til realistiske gengivelser af hår – helt ned til at proppe hårgele i håret på karaktererne.