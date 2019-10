PS5 får sit første bekræftede spil: kan det være et nyt Demon’s Souls-spil?

Vi har endelig fået et lanceringsvindue for PS5 (julen 2020), og nu er også det første spil blevet bekræftet.

Bluepoint Games har slået sig op på at lave remakes af klassiske spil. Det fungerede med Metal Gear Solid: HD Collection, Uncharted: The Nathan Drake Collection og senste med Shadow of the Colossus til PS4.

Nu kan Sony så afsløre, at de retter deres fokus mod PlayStation 5.

Men hvad kan det betyde?

Souls til en ny generation?

”Vi arbejder på noget stort lige nu. I må selv tænke jer til resten,” har direktør for Blueprint Games, Marco Thrush, sagt i et interview med Wired. Der er en chance for, at det kan være en helt ny spilserie, men fordi Blueprint startede sin præsentation på GDC 2019 med at siget, at deres næste spil ville være en ”genopfindelse” i større skala end Shadow of the Coloussus, er det næppe tilfældet.

Så hvad kan det mon så være? Hvad arbejder de på til næste generation?

Rygtebørsen peger på, at der kan være tale om Demon’s Souls, PS3-spillet som startede hele Souls-serien, Bloodborne eller Sekiro: Shadows Die Twice.

Ud af disse løst forbundne serier, ejer Sony kun den ene, imens de andre hører under Bandai Namco. Også Souls-chefen, Hidetaka Miyazaki, har sagt, at han vil give sin velsignelse til et remake, så længe det ”bliver lavet ordentligt” af det spilstudie, som nu påtager sig opgaven.

Hvad angår remakes, er der få studier, som er bedre egnede end Bluepoint, og få spil som er værd at genbesøge udover Demon’s Souls.