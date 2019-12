OnePlus 8 Lite-renderinger viser gensyn med mellemklassen

Noget tyder på, at vi næste år får et billigere alternativ til den nye kommende OnePlus8, efter renderinger af, hvad der går under navnet OnePlus 8 Lite, er blevet delt på nettet.

Billederne blev delt af @OnLeaksog 91mobiles– et makkerpar som tidliggere haft helt med deres forudsigelser – og viser en telefon, med dual-linse-kamera på bagsiden og et hul i skærmen til kameraet på forsiden. Telefonen ventes at have en 6.4 eller 6.5-tommer skærm, hvilket gør den en anelse mindre end OnePlus 7T (6.55 tommer) og OnePlus 7T Pro (6.67 tommer), som er de seneste modeller fra firmet.

Som sædvanlig er der en USB-C-port og ingen hovedtelefonudgang i bunden, og ud fra renderingerne kan vi se, at telefonen bliver 8.6mm tyk. Det placerer den midt imellem dette års to flagskibstelefoner.

(Image credit: @OnLeaks / 91mobiles)

Hvad angår indmaden er det ikke helt klart hvordan OnePlus 8 Lite adskiller sig fra standardudgaven af OnePlus 8 og OnePlus 8 Pro (hvis det overhovedet er disse telefoner, som OnePlus kommer til at lancere).

En naturlig ting ville være færre RAM og en langsommere processor – men i år har firmaer som Samsung og Apple smidt samme processor i sine flagskibstelefoner og billigere modeller. Det kan derfor ske, at det bliver den mindre skærm og færre kameraer, som udgør forskellen. OnePlus 8-telefonerne ventes lanceret i første halvår af 2020.

Vi ved at OnePlus har forpligtet sig til at putte 90Hz-skærme i alle deres fremtidige telefoner, så den del burde være sikker allerede nu.