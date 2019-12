OnePlus 7 Pro og OnePlus 7 er lanceret

OnePlus 7 har et kamera som skydes ud fra toppen af skærmen i stedet for et hak eller skærmhul (Billede: OnePlus).

Vi vidste allerede meget om de nye telefoner fra OnePlus inden gårsdagens lancering, men det til trods, var der stadig et par nyheder om de nye produkter, samt en bekræftelse af hvorvidt der ville komme en 5G-version af topmodellen eller ej.

Sidstnævnte viste sig at være tilfældet, men OnePlus 7 Pro 5G kommer desværre ikke til Danmark i første omgang, hvorfor OnePlus 7 og OnePlus 7 Pro er mest relevant at tale om i første omgang. Udover de nye mobiler, annoncerede firmaet også en ny version af sine trådløse hovedtelefoner i form af Bullets Wireless 2.

Salget af de nye mobiler starter officielt d. 21. maj men du vil allerede kunne købe dem fra

den 16. maj fra klokken 10.00 til 18.00, hvor OnePlus afholder to eksklusive pop-up-events i hhv. København og Aarhus. hvor får fans mulighed for at købe den nye OnePlus 7. OnePlus kører efter ”først-til-mølle” princippet og råder derfor fans til at komme til pop-up-eventet i god tid.

De danske priser på OnePlus 7 Pro starter på 5.399 kroner for den mindste model med 6GB RAM og 128 GB lagerplads. Modellen med 8GB RAM og 256 GB lagerplads koster 5.699 kroner og der kommer sågar også en udgave med hele 12GB RAM til 6.499 kroner.

OnePlus 7 Pro kommer i farverne ”Mirror Gray” og ”Nebula Blue” imens standardudgaven kun kommer i farven ”Mirror Gray”. Til at starte med kan du kun få Pro-modellen i ”Mirror Gray” imens farverne ”Almond og ”Nebula Blue” frigives til juni. Den endelige lanceringsdato for disse er endnu ikke meldt officielt ud.

Under lanceringen blev det afsløret, at OnePlus samarbejder med Fnatic, noget som kan betyde, at vi på sigt kommer til at se en Fnatic-udgave af mobilen i fremtiden.

OnePlus 7 Pro

Billede 1 af 2 (Image credit: OnePlus) Billede 2 af 2 (Image credit: OnePlus)

Det er primært den 6.67-tommer store skærm på OnePlus 7 Pro, som fortjener opmærksomhed. Dette er der to årsager til. For det første dækker den hele overfladen, hvilket er gjort muligt ved at fjerne selfie-kameraet fra skærmen og i stedet placere det i et pop-up-kamera-modul i toppen af enheden. Herved har firmaet undgået både hak og huller i skærmen.

Den anden store nyhed er skærmens opdateringshastighed på 90 Hz, som burde resultere i en hurtig og glidende spiloplevelse. Udover dette har den også et skærmforhold på 19.5:9 og QHD+ opløsning. Den er lavet på AMOLED-teknologi, som giver bedre farver og konstrast og kan måle sig med de allerbedste. Som vi også tidligere har hørt, understøtter den desuden HDR10+.

Kamera-setuppet på bagsiden består af et hovedkamera med 48 megapixel og optisk billedstabilisering, en telefotolinse med 8 megapixel og en blænde på f/2.4 og optisk billedstabilisering og en ultravidvinkellinse på 16 megapixel og en blænde på f/2.2.

Mobilen har desuden fået et nyt autofokussystem, som automatisk vælger imellem tre forskellige indstillinger for at kunne give dig så skarpt et billede som muligt, og OnePlus lover, at deres telefoner nu tager endnu bedre billeder om natten end tidligere.

(Image credit: OnePlus)

Den komplicerede og noget sårbare løsning til det fremadrettede kamera bekymrer os naturligvis, da pop-up-kameraer vil være noget mere udsatte overfor diverse skader, men OnePlus kan dog oplyse, at linsen er beskyttet af safirglas og at mekanismen er testet til at kunne tåle at blive kørt op og ned over 300.000 gange.

OnePlus 7 Pro er som forventet udstyret med flagskibsprocessoren Snapdragon 855 og 6, 8 eller 12 GB RAM, alt afhængig af hvilken model du vælger. Her er med andre ord ikke noget at klage over, når det kommer til ydelsen og hukommelsen er for øvrigt at typen UFS 3.0, som skulle betyde, at billeder lagres hurtigere.

OnePlus lover desuden at ansigtsgenkendelsen er blevet forbedret og at blot tager 0.21 sekunder at låse mobilen op. Sidst er telefonen udstyret med understøttelse for Dolbu Atmos og stereohøjttalere og OnePlus lover, at den indbyggede vibrator er kraftigere end tidligere.

OnePlus 7

(Image credit: OnePlus)

OnePlus 7 er på alle måder en flagskibsmodel og den er i store træk udstyret med samme indmad som Pro-modellen, med undtagelse af kameraet og muligheden for at vælge en udgave med 12 GB RAM. Selv her får du et hovedkamera på 48 megapixel og en blænde på f/1.7 og optisk billedstabilisering, men du får kun et ekstra kamera på 5 megapixel.

Skærmen adskiller sig også en smule, da OnePlus har bestemt sig for at beholde samme hak som OnePlus 6T er udstyret med.

Bullets Wireless 2

(Image credit: OnePlus)

Præcis som rygterne forudsagde, præsenterede OnePlus også en ny udgave af sine trådløse hovedtelefoner, Bullets Wireless. Firmaet lover at disse giver en bredere lyd end den forrige model, takket være et nyt design med tre højttalerelementer i hver prop. Du får desuden 10 timers batterilevetid på blot 10 minutters opladning, takket være deres undersøttelse af Warp Charge 30. En fuld opladning giver dig 14 timer. Hovedtelefonerne benytter Bluetooth 5.0 og kan let og hurtigt parres med en OnePlus-mobil via Quick Pair-funktionen.

OnePlus 7 Pro 5G

(Image credit: OnePlus)

OnePlus 7 Pro 5G ser ud til at være identisk med OnePlus 7 Pro, bortset fra at den er udstyret med 5G-teknologi, noget som har været en stor udfordring for virksomheden. Dette har blandt andet krævet et nyt antennedesign og en ny placering af NFC-antennen for at få plads i mobilen.

5G-versionen kommer i første omgang kun på det finske og britiske marked og det er uklart hvornår vi kommer til at se den i Danmark.