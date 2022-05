Nuuday oplever voldsom nedgang i tv-kunder

Antallet af TV-kunder hos Nuuday fortsætter med at styrte ned. I løbet af de første tre måneder i 2022 har 21.000 kunder forladt selskabet.

Det viser Nuudays seneste regnskab for årets første kvartal, der samtidig er det første som selvstændigt selskab efter opsplitningen af TDC Group ved nytår.

Kundeflugten på TV-området er velkendt for Nuuday, der i løbet af fjerde kvartal i 2021 sagde farvel til 14.000 TV-kunder.

Samtidig kan Danmarks største teleselskab dog samtidig notere sig, at det er lykkedes at tiltrække 2.000 nye mobilkunder til Nuudays forretning, der dækker over mobilselskaberne Eesy, Telmore og Relatel. Det skriver Computerworld.

Den store til- og afgang fra kunder på de forskellige forretningsområder betyder, at Nuuday ender med en beskeden stigning i omsætningen på 1,3 procent. I alt lander omsætningen for det tidligere TDC-selskab på 3,639 milliarder kroner.

Regnskabet viser dog også, at det er blevet dyrere at drive Nuuday. Selvom omsætningen vokser sammenlignet med samme periode sidste år, så ender driftsresultatet seks procent under samme periode i 2021 og lyder på 422 millioner kroner. Det rapporterer Computerworld.

“Vi fortsætter stabiliseringen af forretningen med stabil udvikling inden for vores strategiske kundesegmenter kombineret med vækst i serviceomsætningen. Det skaber et solidt udgangspunkt for vores langsigtede succes”, siger Jon James, CEO for Nuuday.

Årsagen til faldet på bundlinjen skyldes ifølge selskabet større udgifter til indholdsleverandører.

