Motorola Razr 2022: Lander i Danmark i november 2022

Motorola har nu officielt lanceret sin næste foldbare mobil - Motorola Razr 2022. Telefonen har et minimalistisk og kompakt design udført i en mat finish. Ud over skærmen på indersiden, er telefonen også udstyret med en såkaldt Quick View-skærm på 2,7". Den er interaktiv og skal hjælpe med at holde brugerne opdateret med et hurtigt blik. Her kan du se meddelelser, læse og sende beskeder, tage billeder, foretage betalinger og meget mere, alt sammen uden at åbne din telefon.

Hvad er det? Den næste foldbare telefon fra Motorola

Den næste foldbare telefon fra Motorola Hvornår udkommer den? Den kommer på markedet den 11. november 2022

Den kommer på markedet den 11. november 2022 Hvor meget kommer den til at koste? Prisen bliver 8.199 kroner i Danmark

Når du folder razr ud, får du en 6,7" FHD + P-OLED-skærm med en opdateringshastighed på op til 144 Hz. P-OLED-teknologien giver over en milliard nuancer fra de dyb sort til friske, levende farver, og med HDR10+-certificering og 100 % af DCI-P3- farveskalaen, lever skærmen op til filmiske standarder for nøjagtighed, hvilket ifølge Motorola gør den perfekt til underholdning.

Telefonen har fået et nyt hængsel i forhold til forgængeren, og det gør det muligt at holde telefonen åben i Flex View, så man f.eks. kan optage video eller holde online-møder uden at skulle sidde med telefonen i hånden. Den står selv. Razr har også en split screen-funktion, hvor du kan åbne flere apps på samme tid. Du kan f.eks. se en video og sende en sms til din ven, mens du laver aftensmad, eller brug funktionen som et stativ til at tage selfies, gruppebilleder eller videoopkald, helt håndfrit. Du kan også bruge Quick View-skærmen som vækkeur, hvis du lader den stå åben på natbordet ved siden af sengen.

Motorola RAZR 2022 - Et kompakt flagskib

Motorola lover, at du her får det mest avancerede kamera nogensinde i en flip-telefon 1. Hovedkamerasensoren på 50 MP kan prale af store 2,0 μm Ultra Pixels, hvilket giver 4x bedre lysfølsomhed, så man opnår skarpere og mere levende billeder. Hovedsensoren leveres også med OIS for at eliminere uønskede rystelser og leverer krystalklare fotos og videoer.

Med 13MP ultrawide lover Motorola 4x mere i billedet – men det er uklart, hvad Motorola her egentlig mener? Måske at ultrawide gør synsfeltet 4x større? Vi må vente og se, til vi får telefonen til test. Makro-sensoren bringer dig 3,5x tættere på motivet end et standardobjektiv.

Du kan optage video i over en milliard farvenuancer, der opfylder HDBatR10+-standarder for farvenøjagtighed, farveområde, lysstyrke og kontrast. Eller optag videoer i filmkvalitet på mobilen med 8K-videooptagelse, og få en opløsning på over 33 millioner pixels, den højest mulige på en smartphone i dag.

Quick View-skærm funger som søger, så man kan bruge alle disse kameraer til at tage selfies i høj opløsning. Har du brug for en større skærm, skal du åbne din telefon og bruge 32 MP-kameraet - det frontvendte kamera med højeste opløsning i en flip-telefon - til selfies og videoopkald.

Batteri og ydelse

Motorola har udstyret razr 2022 med den nyeste og mest avancerede Snapdragon®-mobilplatform på markedet: Snapdragon 8+ Gen 1 er Qualcomms hurtigste og mest kraftfulde processor til dato, hvilket skal give hurtig og glidende afvikling af apps og en længere batterilevetid. Den kraftfulde platform muliggør hurtigere 5G-forbindelser, Snapdragon Elite Gaming-funktioner og kameraer i professionel kvalitet. Telefonen er udstyret med et batteri, der er 1,25x større end den forrige generation, og som har 2x hurtigere opladning med 30W TurboPower , der giver flere timers strøm på kun få minutters opladning.

Telefonen er også udstyret med rumlige lyd fra Dolby Atmos, og uanset om du lytter gennem telefonens to stereohøjttalere eller med hovedtelefoner, lover Motorola forbedret bas, vokal og klarhed på tværs af alt dit yndlingsindhold i Dolby Atmos. Til optagelser og taleopkald er telefonen udstyret med det første triple array mic3 på en foldbar telefon, som sikrer sømløs, ensartet og klar lyd.

