MotoGP 2022 livestream: sådan ser du alle Grand Prix-løb hvor som helst

Scenen er sat til en af de måske største mesterskabskampe gennem tiderne, hvor Fabio Quartararo er den næstyngste rytter, der nogensinde har skullet forsvare verdensmesterskabet. Hans hovedrival kan meget vel være en Marc Marquez, den eneste, der har vundet titlen i en yngre alder. Sådan ser du en MotoGP-livestream i 2022, uanset hvor du er i verden.

MotoGP livestream 2022 Sæsondatoer: 6. marts - 6. november Næste løb: Qatar GP, Losail International Circuit, Qatar Livestreams: Viaplay.dk Se overalt i verden: Prøv den bedste VPN 100 % risikofrit

El Diablo tilkæmpede sig sin første mesterskabstitel på baggrund af fem GP-sejre, men Marquez' tilbagevenden til fitness og form, og det sensationelle sene angreb fra Francesco Bagnaia gør dette til en af de mest spændende sæsoner i årevis.

Pecco, der kører for Ducati Lenovo, fik gjort Quartararonervøs, da han vandt fire af de sidste seks løb i sidste sæson, mens de to andre gik til Repsol Hondas Marquez, som endelig ser ud til at være klar til at gå efter sin syvende titel efter to skadesplagede sæsoner.

Suzuki Ecstars Joan Mir forbliver den snigende konsistente udfordrer, der aldrig kan afskrives, hvilket er en kvalitet, som Bagnaias holdkammerat Jack Miller med fordel kunne arbejde på at besidde for også at blive titeludfordrer.

Med 21 løb med halsbrækkende sprints og skarpe sving at se frem til, følg vores guide, mens vi forklarer, hvordan du ser en 2022 MotoGP-livestream hvor som helst.

Sådan ser du MotoGP i udlandet

Hvis du befinder dig i udlandet, når MotoGP-sæsonen er i gang, er der stor sandsynlighed for, du ikke får adgang det samme indhold, som du gør, når du sidder hjemme på sofaen. Viaplay blokerer adgang for brugere, der forsøger at få adgang til udsendelser på Viaplay, hvis brugeren befinder sig i et land, hvor Viaplay ikke har rettighederne til at vise indholdet. Dette er det, der kaldes geoblokering, hvilket er blokering af adgang, hvis du er uden det geografiske område, som NENT (Viaplay) har rettighederne til at vise MotoGP inden for (Danmark og EU).

Heldigvis er der en løsning, nemlig en VPN-tjeneste. Dette er smart software, der giver dig mulighed for at omgå geoblokeringer og dermed få adgang til MotoGP-udsendelser fra Danmark, selv når du er i udlandet. Dette er helt lovligt og prismæssigt overkommeligt, og VPN-tjenester er også meget nemme at anvende.

Hvis du har brug for en VPN-tjeneste til at livestreame MotoGP, kan vi varmt anbefale ExpressVPN, som er vores bedste valg blandt VPN-tjenester lige nu.

Brug en VPN til at livestreame MotoGP 2022 hvor som helst

MotoGP 2022-løbskalender: Grand Prix-datoer

6. marts: Grand Prix of Qatar

20. marts: Grand Prix of Indonesia

3. april: Premio Michelin de la República Argentina

10. april: Red Bull Grand Prix of The Americas

24. april: Prémio de Portugal

1. maj: Gran Premio Red Bull de España

15. maj: Shark Helmets Grand Prix de France

29. maj:- Gran Premio d'Italia Oakley

5. juni: Gran Premi Monster Energy de Catalunya

19. juni: Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland

26. juni: Motul TT Assen

10. juli: Grand Prix of Finland

7. august: Monster Energy British Grand Prix

21. august: Motorrad Grand Prix von Österreich

4. september: Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini

18. september: Gran Premio de Aragón

25. september: Motul Grand Prix of Japan

2. oktober: Thailand Grand Prix

16. oktober: Australian Motorcycle Grand Prix

23. oktober: Malaysia Motorcycle Grand Prix

6. november: Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana

Så ser du MotoGP i Danmark

Viaplay sender hele MotoGP-sæsonen, både på nettet og på en af NENT's tv-kanaler (TV3, TV3+, TV3 Sport og TV3 MAX). Tjenesten har ingen bindingsperiode, og hvis du vil have adgang til sportsindholdet online, kan du abonnere på Viaplay Total for 449,- kr. om måneden. Hvis du gør det, har du også adgang til film og serier. Der er ingen separat pakke kun til sport. Hvis du befinder dig i udlandet og vil se de samme MotoGP-udsendelser, som du har adgang til hjemme i stuen, kan du omgå geoblokeringerne ved at abonnere på en VPN-tjeneste.

Hvad er MotoGP?

Ny indenfor sporten? Så lad os opdatere dig om MotoGP.

Konkurrencen har eksisteret siden 1949, hvilket gør det til det ældste motorsportsmesterskab i verden. Arrangementet finder sted overalt på kloden, og der er planlagt 21 løb i 2022-sæsonen.

En Grand Prix-begivenhed finder sted over tre dage, hvor de første to dage er afsat til Free Practice-sessioner og kvalifikationsløb, mens selve Grand Prixet afholdes om søndagen.

MotoGP er det absolutte toppunkt inden for motorcykelløb, og alle de store producenter deltager, inklusive Aprilia, Ducati, Honda, Suzuki, Yamaha og KTM. Alle maskinerne i denne klasse topper med 1.000 cc, men det er mere end kraft nok til disse fintunede monstermaskiner, som har nået tophastigheder på 362,4 km/t under både Johann Zarco og Brad Binder.

Lige under MotoGP ligger Moto2, som er for 600cc-motorer, og Moto3 for 250cc-motorer. Begge har en lavere minimumsalder 16 år (MotoGP-ryttere skal være mindst 18 år for at kvalificere sig), og de fungerer som en fødelinje for nye ryttere. Der er nu også en MotoE-konkurrence for elektrisk motorcykelløb.

2022 MotoGP er den 74. udgave af mesterskabet og efter sidste års mesterskab, hvor Yamahas Fabio Quartararo tog førstepladsen, efterfulgt af Ducatis Francesco Bagnaia på andenpladsen og Suzukis Joan Mir på tredjepladsen.