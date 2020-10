Microsoft afslører Xbox Series X-spil d. 7. maj

Efter chefen for Xbox, Phil Spencer, hintede mod, at vi snart kommer til at se mere til spillene til Xbox Series X,har Microsoft nu givet os en officiel dato. D. 7. maj klokken 17.00 vil fans af team green kunne se en speciel udgave af Inside Xbox, hvor Microsoft og deres globale partnere vil vise de kommende spil til Xbox Series X frem.

You want to see games for the Xbox Series X? We want to show you games for the Xbox Series X. Check out First Look next-gen gameplay from our global developers partners within #InsideXbox on Thursday, May 7 at 8am PT. pic.twitter.com/xVdgIeRBJXApril 30, 2020

Dette bliver første indblik i hvad Microsofts lille firkant kan præstere og efter afsløringen af konsollens tekniske specifikationer blev afsløret sidste måned, er forventningerne høje. Vi har stadig ikke set noget gameplay fra hverken Xbox Series X eller PS5, så det er svært at vide præcis hvad vi kan forvente os.

Vi forventer at se et par overraskelser og i typisk Microsoft facon et par ”verdenspremierer”. Vi kommer ikke til at se titler fra deres egne studier, såsom Halo Infinite og Senua’s Saga: Hellblade 2, men man vil i stedet fokusere på tredje og andenpartsstudier. Vi ved allerede, at det netop annoncerede Assassin’s Creed: Valhalla vil blive vist frem, men kommer der også en lanceringsdato? Måske får vi også sat en pris på Xbox Series X?

We will be happy to reveal our first Assassin’s Creed Valhalla gameplay trailer during the First Look Xbox Series X Gameplay on Inside Xbox. Stay tuned! https://t.co/1KjtTI1FdFApril 30, 2020

Vi bliver måske meget klogere om et par dage, hvor Inside Xbox løber af stablen d. 7. maj.