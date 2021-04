Linus Torvalds antyder, at en større opdatering af Linux er på vej

Selvom den nyeste version af Linux-kernen, version 5.12, netop er landet efter en forsinkelse på lidt over en uge, markerer dens hovedudvikler Linus Torvalds, at den næste version måske bliver endnu større med hensyn til antallet af nye funktioner.

Forberedelserne til den nye version af Linux-kernen var fyldt med forstyrrelser, både naturkatastrofer og brugerinducerede forstyrrelser. I sidste ende blev Torvalds tvunget til at forsinke lanceringen med en uge, så udvikler-fællesskabet havde ekstra tid til at sikre, at alt var i orden.

Kandidater til frigivelse af Linux-kerner kommer hver søndag fra Torvalds, normalt syv gange pr. frigivelsescyklus. Nogle gange tilføjes dog en ekstra uge til test, senest på grund af antallet af ændringer i version 5.12.

Ind med ny arkitektur ind - ud med gammel

Hvis du læser de noter, der hører til version 5.12, vil du bemærke, at Torvalds påpeger, at versionen "faktisk er ret lille i forhold til den kommende 5.13, hvilket vil kompensere for det".

Med version 5.12 lanceret og klar, åbnes tidsrammen nu for at tilføje features til version 5.13, som er den næste stabile version af Linux-kernen. Måske var den største ændring i version 5.12 understøttelsen af ældre og forældede kredsløbsarkitekturer som de fleste 32-bit Arm-varianter.

Den næste version forventes at være den første, der officielt understøtter Apple M1, hovedsagelig takket være veteranen Hector Martins Asahi Linux-projekt.

Ud over en ambition om at udforske magien bag og dokumentere M1-kredsløbene, har Hectors mål altid været at sprede sit arbejde, så flere mennesker kan deltage i det via de stabile versioner af Linux-kernen. Hans originale resultater og patches til en grundlæggende Apple M1 Linux-portering er sendt til Linux-next, det afsnit, hvor koden vil blive gennemgået inden næste udgivelse, og den vil sandsynligvis blive inkluderet i den næste stabile udgivelse, som vi kan forvente engang Juni.