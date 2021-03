Sådan opretter du din egen database i Linux

I disse dage er databaser oftest forbundet med at drive websteder og e-handel. For den ikke-professionelle bruger ser databaserne uigennemtrængelige ud, og involverer at oprette forbindelse til tredjeparts databaseservere som SQL og gemme sig bag uigennemskuelige sprog som PHP.

Men i bund og grund er databaser enkle informationstabeller: hver række repræsenterer en enkelt post - og dens specifikke karakteristika - såsom navn, farve eller om det i øjeblikket er i din besiddelse eller ej, registreres i kolonner, der kaldes felter.

Hvis dine behov er beskedne, behøver du ikke lære programmeringssprog eller skulle tackle komplekst databasesoftware for at sammensætte information, som du senere kan søge frem på forskellige måder for at finde det, du har brug for.

About this article Denne artikel optrådte første gang i Linux Format Magazine, nr. 267, udgivet i september 2020.

Faktisk er der mange, der bygger meget enkle databaser ved hjælp af regneark-software, men selv her er der en helt ny grænseflade at lære og værktøjer at finde. Og der er jo kun så mange timer om dagen...

Heldigvis er der en lang række enkle, brugervenlige værktøjer, der indpakker enkle databaser i software, som alle kan konfigurere og bruge indenfor få minutter. Mange er rettet mod specifikke opgaver, såsom katalogisering af en samling planter, men der er ét værktøj, der tilbyder alle de funktioner, du forventer af en simpel database i et brugervenligt format: Symphytum.

Symphytum er en rejse tilbage i tid - til de dage, hvor databaser var enkle at konstruere. Start med at designe din database. Definér først de felter, der udgør hver post. Tildel hvert felt en datatype, såsom tekst, tal, dato, billede, afkrydsningsfelt eller rullemenu, og design derefter en formular, hvor du indtaster detaljerne for hver post.

Formularen fungerer også som et visningsværktøj til individuelle poster, mens en sekundær tabelvisning giver dig et overblik over hele din database med mulighed for at sortere og filtrere visningen ved hjælp af et simpelt søgeordsbaseret søgeværktøj.

Der er intet programmeringssprog at skulle lære eller forvirrende grænseflader at skulle navigere i, hvilket gør Symphytum til det perfekte værktøj - både for dem med ligetil krav såvel som dem, der helt generelt søger en nænsom introduktion til databasernes verden.

Når du indtaster poster i formularvisningen, skal du klikke på låseknappen for at fokusere på dataindtastning og ikke forme redesign. (Image credit: Symphytum)

Kom i gang

Du kan installere Symphytum på en række måder. Snap er den mest praktiske til senere versioner af Ubuntu, men du kan også downloade dit valg af .deb. .aur eller. AppImage-pakke fra programmets hjemmeside.

Når du har installeret, skal du starte Symphytum (fra App Launcher i Ubuntu), hvor du kan se, at en lille dummy-database allerede er på plads for at gøre dig fortrolig med programmet. Der er to visninger: Form og tabel. Som vi nævnte, er Form primært til dataindtastning og gennemgang af individuelle poster, mens Tabel giver dig mulighed for at se alle poster på én gang. Du kan også redigere individuelle poster herfra.

Symphytum gemmer alle dine samlinger i en enkelt fil - data.db - der er begravet dybt inde i en skjult mappe. Denne er drevet af en indbygget SQLite-databasemotor, så det er et standardformat, der let overføres til andre programmer (mere om det senere). Hvis du hellere vil flytte filen et mere tilgængeligt sted, skal du vælge værktøjer>Indstillinger og klikke på browse...

Opbygning af en database fra bunden er en simpel affære med Symphytum: trin-for-trin guide over siden viser den grundlæggende proces, du skal følge med hensyn til opsætning af felter og design af formularen til både dataindtastning og gennemgang af individuelle poster. Og det er det skønne ved programmet - du kan have en fuldt opstillet database i gang på få minutter.