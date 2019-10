Laptop-tilbud: Lenovo IdeaPad S145 nedsat med en tusse

Hvis du står og mangler en økonomisk overkommelig bærbar, der er nem at have med på farten, er det værd at tage et kig hos Elgiganten, der i disse dage har et godt tilbud på Lenovo IdeaPad S145 (81MU006CMX).

Forhandleren har høvlet en tusindlap af prisen, så den slanke laptop kan blive din for 3.999 kroner. Det svarer til en besparelse på 20 procent, hvilket da absolut er værd at tage med.

For pengene får du en IdeaPad, der blandt andet kommer med en 14 tommer stor Full HD skærm, der kan åbnes 180 grader, en 8. gen. Intel Core i5-processor med fire kerner samt 8 GB RAM og hele 512 GB lagerplads.

Lenovo IdeaPad S145 (81MU006CMX)| 4.999,- 3.999,– | 20%|Elgiganten

Med dette tilbud får du en sober laptop til en yderst fornuftig pris. Den har en vægt på 1,6 kg og en profil på kun 1,99 cm, så den hverken vejer eller fylder for meget i tasken.Se tilbud

Hvis du vil vide mere om Lenovo IdeaPad S145 (81MU006CMX) og modellens specifikationer, eller ønsker at købe den bærbare, kan du klikke dig direkte videre til forhandlerens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Tilbuddet varer til og med på søndag den 27. oktober, eller indtil Elgiganten må melde udsolgt. OBS: Den nedsatte pris gælder dog ikke i Elgigantens varehus i Køge, så bor du det område, må du enten handle online eller ud at køre for at score rabatten.