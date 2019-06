Jony Ive forlader Apple

En af de nok mest berømte designere i Apples historie, Jony Ive, forlader nu virksomheden for at skabe sit eget firma kaldet LoveFrom – og den første kunde bliver… Apple.

Ive startede hos Apple tilbage i 1992 og skabte det ikoniske udseende til iMac, iPod, iPhone, iPad, MacBook og dele af firmaets mobilestyresystem, iOS.

Hans afgang signalerer et generationsskifte hos Apple: Ive definerede det moderne hvide minimalistiske look i firmaets produktportefølje, og kultiverede en stil, som antydede et elitært design akkompagneret af en høj pris sammenlignet med lignende produkter.

Eftersom Apple kun har sendt Apple Watch og HomePod på gaden siden Apple-grundlæggeren Steve Jobs gik bort, hvoraf ingen af de to har haft samme gennemslagskraft som iPod og iPhone (og ej heller indtjent så mange penge), kan Ives afgang give Apple-fans en pause.

Det er naturligvis usikkert hvor tæt Ive og hans nye firma kommer til at arbejde med Apple i fremtiden, men Ive udtaler til Financial Times: ”vi vil stadig være involveret – forhåbentlig i mange mange år frem i tiden.”

Firmaet bag Mac viser dog ingen tegn på bekymring: Apple-direktør Tim Cook nedspillede selv Ives exit i separate kommentarer og kaldte det en ”udvikling” af verdens rigeste virksomhed.

“Vi kommer fortsat til at arbejde med det samme hold, som vi har gjort I lang tid og har glæden af fortsat at arbejde med Jony,” fortalte Cook til Financial Times. ”Jeg kan ikke forestille mig et bedre resultat.”

Hvem skal erstatte Ive?

Apple har ifølge Financial Times ikke en umiddelbar kandidat i tankerne som den nye chefdesigner, en titel Ive har haft siden 2015. De to nærmeste kandidater, Alan Dye (hovedansvarlig for holdet bag Apples brugerflader) og Evans Hankey (ansvarlig for industrielt design) skal nu rapportere til Apple COO Jeff Williams.

Ive tager den kendte designer Marc Newson med til sit nye firma, og de skal fortsat arbejde med kropsnær teknologi og helseprodukter ved siden af andre projekter.