Janet Jackson dokumentar får premiere på C More

(Foto: C More)

Janet Jackson fejrer 40-året for sit debutalbum med en selvbiografisk dokumentarserie, som får premiere på C More den 10. februar. Alle 4 afsnit frigives på premieredagen.

Den pressesky popstjerne fortæller om at stå i skyggen af sin bror, Michael Jackson, hans død, det skandaløse Super Bowl halftime show med Justin Timberlake og hendes påståede hemmelige barn med R&B-sangeren James DeBarge.

”Det er bare noget, der skal gøres,” siger 55-årige Janet Jackson i åbningsscenerne, da hun bliver kørt rundt i sin amerikanske barndomsby Gary i Indiana. Hun får herefter øje på et vægmaleri af fem af sine brødre fra berømte The Jackson 5, og begynder at græde.

En tårevæddet start på den stjernespækkede dokumentarserie om Janet Jackson. Fra barndommen i rampelyset som den yngste i en søskendeflok i familien Jackson til en selvstændig kunstner, der gik sine egne veje og har solgt over 100 millioner album. Hun fortæller om sit liv og om sin utrolige karrieres op- og nedture med alt det, det indebærer fra sorger og skandaler til banebrydende succes.

Janet Jackson er sammen med sin bror Randy Jackson eksekutive producere på dokumentarserien, som er instrueret af Ben Hirsch. Optagelserne til dokumentarserien er lavet over en femårig periode, men rummer også private hjemmevideoer optaget af eksmanden René Elizondo Jr., koncertoptagelser og interview med blandt andre hendes mor Katherine, hendes søskende Tito og Rebbie, samt stjerner som Mariah Carey, Paula Abdul, Missy Elliott, Debbie Allen, Whoopi Goldberg og Norman Lear.

Janet Jackson debuterede med albummet Janet Jackson i 1982, siden fulgte Dream Street i 1984, inden hun brød med sin familie og særlig faderen Joseph Jacksons kontrol. Det store gennembrud fulgte umiddelbart efter med albummet Control i 1986, som blev til i samarbejde med Jimmy Jam og Terry Lewis.

Janet Jackson strøg til tops på hitlisterne med singlerne Nasty, What Have You Done for Me Lately og When I Think of You. Albummet og dets titel viste desuden, at Janet ikke var den eneste Jackson, der var i stand til at dominere playlisterne i radioen.