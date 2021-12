iPhones uden SIM-kortplads på vej

Tidligere i denne uge hævdede et rygte fra den brasilianske hjemmeside Blog do iPhone, at iPhone 15 Pro-modeller måske ikke vil have et fysisk SIM-kortslot i i hvert fald i nogle lande og regioner, men ændringen kan ske endnu tidligere.

En anonym tipgiver har oplyst MacRumors om, at Apple har rådgivet de store amerikanske udbydere om at forberede sig på lanceringen af smartphones med kun eSIM inden september 2022. Tipgiveren delte et tilsyneladende legitimt dokument, der skitserer tidsrammen for dette initiativ, selv om dokumentet ikke specifikt nævner Apple eller iPhone.

Som en del af overgangen vil nogle amerikanske operatører angiveligt begynde at tilbyde udvalgte iPhone 13-modeller uden et nano-SIM-kort i æsken i andet kvartal af 2022.

iPhone 13-modeller, der sælges i Apple Stores eller på Apple.com, har allerede nu ikke et fysisk nano-SIM-kort i æsken, og brugerne kan typisk aktivere et mobil-abonnement via eSIM ved at tænde iPhone, oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og følge instruktionerne på skærmen.

I betragtning af den påståede tidsfrist i september 2022 er det muligt, at Apple fjerner den fysiske SIM-kortplads fra nogle iPhone 14-modeller og ikke fra nogle iPhone 15-modeller, som det oprindeligt rygtedes, men intet er definitivt på nuværende tidspunkt.

Et eSIM er et digitalt SIM-kort, der gør det muligt for brugerne at aktivere et mobil-abonnement uden at skulle bruge et nano-SIM-kort. Det er værd at bemærke, at eSIM-tjenesten ikke er tilgængelig i alle lande, så iPhones med en SIM-kortplads kan fortsat være tilgængelige på nogle markeder.

Anvendelsen vokser dog hurtigt med over 100 operatører, der tilbyder eSIM-tjenester på verdensplan i dag, og flere planlægger at indføre understøttelse i 2022, herunder 3 i England og Vodafone i New Zealand.

iPhone 13-modellerne understøtter allerede flere eSIM-profiler, så brugerne kan abonnere på flere mobilabonnementer digitalt og skifte mellem dem, og denne funktionalitet kan bane vejen for fjernelsen af SIM-kortpladsen i udvalgte lande.