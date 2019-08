iPhone 11 lanceres d. 10. september

Apple har inviteret presse fra hele verden til et event d. 10. september, som efter alt at dømme kommer til at handle om den næste iPhone.

Eventet vil finde stede i Steve Jobs Theater i Cupertino, Californien og starter kl 19.00 dansk tid. Invitationen er personlig, hvilket peger på, at vi kommer til at se nogle ændringer til de nye enheder fra Apple, selvom der ellers ikke afsløres meget om hvad vi kan forvente. Vi er dog ganske sikre på, at det drejer sig om de nye iPhones.

Invitationen fra Apple (Image credit: Apple)

TechRadar er inviteret til lanceringen og vi rapporterer live fra Apples præsentation. Rygterne peger på tre nye iPhone-produkter – iPhone 11, iPhone 11 Pro og iPhone 11R. Måske hører vi også nyt om Apple Watch 5 og kan sågar høre om kommende produkter såsom Homepod2 og nyt om Apple TV Plus

Mac-fans kan også have meget at glæde sig til med den nært forestående macOS 10.15 Catalina, og vi kan måske få den rygtede 16-tommer udgave af MacBook Proat se – her vil der være tale om ægte innovation.

Det kan også tænkes, at der endelig bliver sat datoer på for lanceringen af firmaets kommende software såsom iOS 13, iPadOS og watchOS6.

Apples lanceringer om efteråret har traditionelt set handlet om nye enheder, og der bliver sikkert også snakket meget om Apples tjenester. Det kan dog ske, at vi også får en lanceringsdato for Apple Arcade og Apple TV Plus.