Huawei Mate 30 kan blive en 5G-telefon

Huawei har netop lanceret sine nye flagskibstelefoner, Huawei P30 og P30 Pro . Men der blev ikke sagt noget som helst om en 5G-version, til trods for at konkurrenter såsom Samsung og Xiaomi lancerede Samsung Galaxy S10 5G og Xiaomi Mi Mix 5G , som begge er 5G-udgaver af eksisterende modeller - men det ændrer sig måske med Huawei Mate 30 .

Under lanceringen af P30 i Paris, udtalte Richard Yu, at formaet ”overvejer” at putte 5G i den næste serie af Mate-telefoner og tilføjede at P30 og P30 Pro ikke har fået det, da 5G-netværket stadig er ved at blive rullet ud.

Flere koreanske udbydere arbejder allerede på 5G-netværk, hvilket vil gøre Korea til det første sted i verden med et sådan netværk. I USA er Verizon i gang og i Storbritannien arbejder EE på at bringe 5G til udvalgte byer.

Yu sagde, at han tror, at 5G vil være klar i slutningen af året, ”klar til Mate-serien”, som meget vel bliver lanceret efter den foldbare Huawei Mate X , som vi forventer at se omkring juni-august i år.

Mate X forventes også at have 5G-forbindelse, så dette bliver mget vel den første enhed fra Huawei med denne teknologi, da vi næppe ser Mate 30 før oktober, hvis vi skal gå ud fra tidligere lanceringsdatoer.

Vi er langt fra lanceringen af Mate 30 og ved stadig meget lidt omkring den på nuværende tidspunkt – hold jer til TechRadar for at få de sidste nyheder, rygter og lækager omkring Mate 30 og Mate X.