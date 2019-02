Her er alle påskeæggene til Google's 20 års jubilæum – og Google Doodle

Tro det eller ej, i denne måned vi har nu sagt ‘Google det’ til folk igennem 20 år, og i den tid er der meget der har ændret sig, når det handler om, hvordan vi søger efter ting.

Vi forsøger ikke længere at finde ud af, hvad i alverden "Gettin' Jiggy wit it" betyder, eller spekulerer på "Hvad er Y2K?" Sådanne søgninger fra de sene 90’ere er for længst blevet erstattet.

Google har selvfølgelig alle data om, hvordan vores søgninger har ændret sig gennem tiden, og de har lagt de ældgamle (og ofte akavede) spørgsmål fra gamle dage ind i deres søgeresultater i dag.

Her er de sjove påskeæg, som du kan finde i Google Search i dag, skjult som stavefejl, hvis du skriver retro-udgaven af 2018-søgningerne.



Skriv denne retro term / Se 'It's 2018! Did you mean...'

MP3 file / Stream music Watch a dvd / Streaming subscription Googol / Google Gettin' jiggy wit it / Floss dance Page me / New phone, who dis? Butterfly clip styles / Top knot Soccer world champions 1998 / Soccer world champions 2018 (Hint: Two very good years for the France national team) Chat room / Text the group How to tell someone you like them / Swipe right Low-rider pants / How to style high waisted pants Digital pet / Fidget spinner Baby / Bae 143 / ILYSM What is Y2K? / how does cryptocurrency work? Screen name / Social handle Clip art / GIF Keepin' it real / Keep it 100

Hvis du undrer dig over, hvad 'floss dancing' går ud på, så er det de danse-moves, der blev populære med Generation Z – en sidelæns udgave af 1960’ernes smørkerne-move

Der er også en ny Google doodle

Google's festligheder går videre end til dagens 17 påskeæg. Firmaet har også skabt et 20 års jubilæums Google Doodle, hvis du ikke allerede har set den på Google.

Det er en spilbar Google doodle, som indeholder populære søgninger fra de sidste 20 år, og som er forskellige fra de påskeæg, der figurerer på listen ovenfor, komplet med forskellige nuttede animationer.

1998 Google Garage-tour via Street View

Hvordan var den oprindelige Google Garage? Du kan skrue tiden 20 år tilbage til Google's ydmyge begyndelse med Google Street View . Den viser en virtuel rundvisning på de trange gange og den gamle teknologi, der fostrede det Mountain View-baserede firma. Hvis du kigger nærmere efter, kan du se, at CRT-skærmen har den gamle Google søgeboks fremme.

" Hovedkontoret " er faktisk et soveværelse med et whiteboard, hvor der står " Google’s Worldwide Headquarters " med sort skrift. Der er en sammenklappelig mini regnbue-kugle , et surf-frog terrarium , en dinosaur , et bordtennis-bord , og et keyboard til musik-pauser, ifølge firmaet. Google har oven i købet inkluderet et hemmeligt Street View Påskeæg , som vi ikke vil spolere – det er gemt væk bag en lem. Det hører absolut ikke hjemme i 1998 ligesom resten af tingene.