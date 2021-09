Google Pixel 6: Nyheder, pris og alt hvad vi ved indtil nu

Det begynder at lyde som om, at Google Pixel 6 kunne være den mest spændende Pixel telefon, i lang tid, og virksomheden er tilsyneladende på vej tilbage fra sit nedgangsår i 2020, hvor vi oplevede de ikke så interessante Pixel 4a, 4a 5G og 5.

Selv den seneste Pixel 5a var en velkendt telefon, men efter hvad rygterne tyder på - og hvad Google selv har sagt - repræsenterer Pixel 6 et stort skridt op for virksomheden.

Google har officielt afsløret disse, og de ser ud præcist, som det var blevet forudsagt: slanke enheder med en visirlignende kamerablok, der deler bagsiden i to.

Det er dog ikke det eneste interessante ved dem, da det er blevet bekræftet, at Google Pixel 6 serien vil pakke et intern chipset for første gang - et, som vi ikke har set i nogen anden telefon. Det hedder Google Tensor, og virksomheden har hypet alt, hvad de nye telefoner kan gøre med det nye brugerdefinerede silicium.

Der er masser, vi ikke ved om Google Pixel 6, så vi venter på en 'fuld' afsløring.

Disse telefoner kan også appellere til et bredt publikum, idet Pixel 6 muligvis er bliver i mellemklasse som Pixel 5, mens Pixel 6 Pro kan være en premium enhed som Pixel 4. Vi har ikke hørt meget om specifikationer eller priser endnu, men vi er ivrige efter at finde ud af mere.

Vi skal måske heller ikke vente længe endnu på Google Pixel 6 serien, selvom den nøjagtige udgivelsesdato er ukendt, bekræftede Google, at den vil blive lanceret i efteråret 2021 (hvilket betyder september, oktober eller november) i USA, så den lander sandsynligvis i eller omkring oktober som sin forgænger, muligvis sammen med Android 12.

Selvom Google officielt har afsløret en smule oplysninger, er flere rygter begyndt at dukke op om Google Pixel 6, og vi hører hele tiden nye oplysninger om enheden. Du kan rulle ned for alle de vigtige oplysninger, vi har hørt indtil nu, herunder de første officielle Pixel 6 billeder.

Vi forventer at lære mere om Google Pixel 6 i løbet af de kommende månederne, og vi holder denne artikel opdateret, så vend regelmæssigt tilbage.

Latest news Google har tilsyneladende beordret et boost i produktionen af Pixel 6, hvilket får os til at tro, at denne telefon vil være bredere tilgængelig end Pixel 5a er.

Google Pixel 6: Direkte til sagen

Hvad er det? Google's næste flagship telefon

Google's næste flagship telefon Hvornår udkommer den? Muligvis September 2021

Muligvis September 2021 Hvad vil den koste? Måske omkring 4500 kr., men muligvis mere

Google Pixel 6 udgivelsesdato og pris

Det er blevet bekræftet, at Google Pixel 6 bliver udgivet i 'efteråret 2021' (hvilket betyder september - november) i USA, men det kan godt betyde i 3. eller 4. kvartal af 2021 for Danmark.

Der er en vis variation i estimater om udgivelsen. Et rygte siger den 13. september, et andet antyder 28. oktober.

I øjeblikket tror vi, at senere er mere sandsynligt, baseret på Googles tidligere handlinger. Oktober er nok det bedste bud, selvom vi virkelig ikke ved det med sikkerhed i øjeblikket.

Med hensyn til prisen er det lidt sværere at gætte, for mens Pixel 3 og Pixel 4 var premium tilbud, er Pixel 5 en mellemklasse telefon, og vi ved ikke, om Google holder sig til den prisklasse eller vende tilbage til den højere ende.

Måske kunne vi se en pris lignende Pixel 5 igen. Når det er sagt, i betragtning af at der også er en Pixel 6 Pro, ser vi muligvis både en Pixel 6 i mellemklassen og en high-end Pro model, hvor sidstnævnte sandsynligvis koster meget mere end Pixel 5.

Selvom vi stadig ikke har en officiel pris for begge telefoner, blev Googles hardwarechef Rick Osterloh citeret i Der Spiegel for at sige, at Pixel 6 'hører til i det øverste segment' af telefoner som et 'mainstream premium produkt'.

Pixel 6 Pro, på den anden side, sagde Osterloh 'vil blive dyr'. I betragtning af at han de sidste to år sagde om Google telefoner (inklusive Pixel 5 og Pixel 4), at de ikke konkurrerede i flagskibssegmentet, antyder Osterloh måske, at Pixel 6 og 6 Pro vil være dyrere, end vi havde forventet.

I mellemtiden er det seneste ord fra produktionslinjen, at Google har bestilt mange af disse telefoner - så de burde være bredt og let tilgængelige.

Design og display

Google afslørede officielt Pixel 6 i en række tweets i begyndelsen af august - og virksomheden bekræftede hermed de design leaks, der sivede ud i 2021.

Uden videre, får du her officielt, hvordan Pixel 6 vil se ud:

(Image credit: Google)

Som du kan se, er der en kamerablok, der løber over bredden af ryggen på telefonen, og et trefarvet farveskema i en række muligheder. Billedet ovenfor viser både Pixel 6 og Pixel 6 Pro, hvor Pro modellen har mere plads over kamerablokken.

Denne kamerablok har blanke sølvkanter på Pixel 6 Pro og matsorte på standard Pixel 6. Vend telefonen til fronten, og du kan se et all-screen design med et centralt selfie kamera. Forsiden er synlig i tweet videoen herunder.

Google sagde ikke meget om skærmens specifikationer, men ifølge Marques Brownlee (en YouTuber, der fik praktisk tid med telefonerne), har Pixel 6 Pro en let buet 120Hz skærm på omkring 6,7 tommer, mens standard Pixel 6 har en mindre 90Hz flad skærm.

Material You will be best on #Pixel6.The colors, the camera, the form, and what’s on the screen all work together in a single, fluid experience. (9/13) pic.twitter.com/K6BRF9ZKEYAugust 2, 2021 See more

Udover det er vi i rygteland for yderligere design og visningsdetaljer, hvor en kilde hævder, at Google Pixel 6 Pro har en 6,67 tommer buet AMOLED skærm og dimensioner på 163,9 x 75,8 x 8,9 mm (med en 11,5 mm kamerabump) sammen med dobbelte stereohøjttalere.

Andre steder har vi hørt, at Pixel 6 Pro muligvis har en QHD opløsning, mens Pixel 6 kan have en 6,4 tommer fladskærm. Denne skærmstørrelse er blevet gentaget af Jon Prosser (en leaker med en god track record), der også peger på at begge modeller bruger OLED, og han siger, at Pixel 6 Pro's skærm er 6,71 tommer (hvilket er i tråd med Brownlees påstand om, at den er omkring 6,7 tommer).

Kamera og batteri

Da Google officielt afslørede Pixel 6 og Pixel 6 Pro via tweet i begyndelsen af august, bekræftede virksomheden, at førstnævnte får to kameraer, og sidstnævnte får tre - med det ekstra er et 4x optisk telefoto.

Der var ingen andre oplysninger fra Google selv, men Marques Brownlee (der fik praktisk tid med telefonerne) hævder, at de to andre linser er hoved- og ultrabredde.

Han erklærede også, at Google har skiftet til helt nye fotosensorer for stort set første gang siden Pixel 2, og at Pixel 6 sandsynligvis vil tilbyde en betydelig videoopgradering fra Pixel 5 takket være det nye chipset (mere om længere nede).

(Image credit: Google)

Udover det foreslog en leaker tidligere, at vi ville se et 50MP hovedkamera med en større sensor end på Pixel 5 plus en 8MP periscope snapper og et ultrabredt kamera.

Men en anden leaker peger på, at Pixel 6 har et 50MP hoved- og 12MP ultrabredt kamera, mens Pixel 6 Pro tilsyneladende har dem begge sammen med et 48MP telefoto. Denne kilde hævder også, at Pixel 6 har et 8MP selfie kamera, mens Pixel 6 Pro har et 12MP.

Android 12 code tyder også på, at både Pixel 6 og Pixel 6 Pro vil have et 50MP hovedkamera.

Koden i Google kamera appen tyder i mellemtiden på, at kameraet på forsiden på Pixel 6 muligvis understøtter 4K videooptagelse, hvilket er højere opløsning end de fleste selfie kameraer kan få.

Hvad angår batteriet, er der ingen officielle nyheder om dette, men en kilde hævder, at Pixel 6 Pro vil have en 5,000mAh, hvor Pixel 6 har en mindre. Andre steder har vi hørt den samme påstand, men denne leaker beskriver også Pixel 6s batteri og siger, at det er 4.614mAh.

Vi har også hørt, at telefonerne - ikke overraskende - understøtter trådløs opladning.

De understøtter muligvis hurtigere trådløs opladning end de 12W, der tilbydes af Pixel 5, da der er fundet tegn på en ny trådløs oplader i Android 12 koden, og der er omtale af fans - en funktion, der hjælper med at holde telefonen og opladeren kølig, når de bruger mange kræfter. Flere beviser blev afsløret af detailhandlere, der kunne lagerføre den trådløse oplader, og lod os vide, at denne form for strømforsyning kunne ramme 23W.

Wired opladning kan også få et hastighedsforøgelse, idet en kilde peger på 33W charging, op fra 18W på Pixel 5. Den oplader kommer dog ikke med i kassen - faktisk vil Pixel 6 ikke have en in-box charger overhovedet.

Specifikationer og features

Da Google afslørede Pixel 6 og Pixel 6 Pro i begyndelsen af august, afslørede virksomheden også Google Tensor - sit første brugerdefinerede chipset, som techgiganten foreslog vil forbedre kameraer, talegenkendelse og andre funktioner - især forbedring af stemmekommandoer, oversættelse, billedtekster og diktering, med flere ting udført på enheden.

We made a chip!#Pixel6 is powered by our first ever smartphone SoC: meet Google Tensor(5/13) pic.twitter.com/0Kts53TfqmAugust 2, 2021 See more

Ifølge Brownlee (der fik et officielt kig på telefonen) tillader et Tensor chipset også, at Pixel 6 kan afkode stemme og behandle den på enheden (frem for på Google -servere), hvilket giver mulighed for hurtigere svar fra Google Assistant og anden vokal grænseflade funktioner.

Hverken Google eller Brownlee har sagt meget om kraften i dette chipset, men rygter om denne chip tager fart, og vi har hørt, at det kan være en 5 nm. Det lyder dog som om, at det ikke matcher de bedste Android chipset når det kommer til ydeevne, med en kilde hævder, at det stort set vil placere sig mellem top-end Snapdragon 888 og den ældre Snapdragon 865 med hensyn til strøm.

En anden kilde har gentaget disse påstande og siger, at den konkurrerer med Snapdragon 870 om strøm - det er et chipset, der er high-end, men ikke top-end. De tilføjede, at dens GPU klarer sig godt under stress.

En rapport har antydet, at dette Tensor chipset faktisk er Samsung Exynos 9855, der tidligere var rygtet, men aldrig blev sat i en telefon. Hvis det er korrekt, ville ydeevnen på Pixel 6 telefoner være et sted mellem Galaxy S21 og Galaxy S22, der lanceres næste år.

Vi har også hørt, at Pixel 6 muligvis har 8 GB RAM og et valg af enten 128 GB eller 256 GB lagerplads, hvor Pixel 6 Pro øger RAM til 12 GB og tilbyder 128 GB, 256 GB eller 512 GB lagerplads. Derudover hævder denne kilde, at de to telefoner får mindst fem års softwareopdateringer, hvilket er langt mere end andre Android enheder.

Forvent en fingerprint scanner under display på Google Pixel 6. En direktør fra Google inkluderede et skærmbillede - som siden er blevet slettet - der viste en telefon med et fingeraftryk i midten af skærmen.

Hiroshi Lockheimer apparently posted (and then deleted) a screenshot from what's likely the Pixel 6 Pro (the image resolution was 1440x3200.) The phone is connected to Verizon 5G, likely the carrier's sub-6GHz network. Also shown is the position of the UDFPS.H/T @jspring86az pic.twitter.com/Pessh7RvNVAugust 24, 2021 See more

Udover det har vi i Android 12 code også set to hints om funktionen.

Apropos Android 12, Pixel 6 serien vil selvfølgelig køre det, og vi ved allerede, at dette inkluderer et helt nyt visuelt design sammen med et reelt fokus på privatliv og sikkerhed. Det gælder også hardwaren, da Google selv har sagt, at Pixel 6 er bygget med flest lag af hardware sikkerhed der er set i en telefon.

Og et rygte tyder også på, at Pixel 6 måske får en redesignet version af Google Translate, som skulle være lettere at betjene med en hånd.

Endelig har vi hørt, at Pixel 6 kunne have UWB eller ultra-bredbåndsteknologi. Dette er en kortdistancekommunikationsfunktion, der lader enheder tale med hinanden, hvis de er i nærheden - det kan være nyttigt til sporing af placering, så måske har Pixel 6 en ny funktion vedrørende dette?