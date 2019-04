Godt nyt, hvis du vil opgradere: Surface Pro 6 er kompatibel med ældre Type Covers

Hvis du for nyligt har købt en Surface Pro (2017), men nu gerne vil have den seneste model med den voldsomt forbedrede quad-core processor, har Microsoft gode nyheder til dig. Firmaet har for nyligt bekræftet overfor Windows Central , at deres Surface Pro 6 er bagud-kompatibel med ældre Type Cover-tilbehør.

Det er hovedsageligt takket være det faktum, at designet på denne tablet i det store hele er forblevet uændret gennem årene. Microsoft selv har bemærket dette i en udtalelse til sitet.

“Da der ikke er nogen ændringer til det ydre af Surface Pro 6 sammenlignet med sidste år, virker alle covers, adaptere, tilbehør, skins med mere uden problemer”, fortalte Microsoft.

Eftersom Type Cover er temmelig uundværlig for at få det optimale ud af sin Surface Pro, vil dette være godt nyt for eksisterende Surface Pro-ejere. Folk, som allerede ejer en Surface Pro, kan i realiteten undgå en ekstraudgift på $159 (omkring 1.000 kroner) for dette udstyr.

Så konklusionen på denne nyhed er altså følgende: Det vil måske ikke være helt så dyrt som du først regnede med, at opgradere fra en ældre Surface Pro til Surface Pro 6. På den anden side, hvis Microsoft blot inkluderede det hele i pakken, ligesom Samsung gør , så ville denne artikel slet ikke eksistere.