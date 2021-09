Gaming Uge: Overvejer du at bygge din første PC? Lad vær - køb en gaming laptop i stedet

Hvis du er til stede på et hvilket som helst online computer - eller spilforum, så vil jeg vædde med, at du har set beskeder fra tilflyttere til hobbyen bede om råd til deres første PC build. Historisk set ville dette resultere i en masse råd fra alle sider om de bedste komponenter til ethvert budget, hvor man skal kigge efter nogle gode tilbud og generelle installationstip, og at være en del af det føltes normalt som at være en del af et velkomment fællesskab (eksklusiv den mærkelige elite).

I løbet af de sidste seks måneder har de normalt nyttige svar ændret sig til noget mere i retning af "held og lykke". For alle, der ikke ved det, oplever vi i øjeblikket en lagermangel på grafikkort og avancerede processorer, der har gjort det næsten umuligt for almindelige folk at få fingre i den hardware, der er nødvendig for at bygge eller opgradere deres computere.

Af en eller anden grund ser jeg dog aldrig i disse fora og sociale medietråde, som er fyldt med frustration omkring den utilgængelige hardware, at folk diskuterer gaming laptops som en alternativ mulighed. Ja, det er ikke det bedste valg for alle, men som en, der ofte tester både bærbare og stationære computere, vil vi sige at enhver, der afviser gaming bærbare computere i 2021, bør genoverveje.

I betragtning af at AMD endnu ikke har frigivet sin Radeon 6000 serie som mobile GPU'er, vil jeg fokusere på den teknologi, jeg faktisk har brugt og testet. Jeg glæder mig til at få fingre i nogle af Team Reds tilbud i fremtiden, men de seneste udgivelser af Nvidia med den nyeste RTX 3000 Ampere hardware har ærligt talt blæst mig omkuld og skyllet nogle tidligere stigmatiseringer over køb af en gaming bærbar computer væk.

Men en stationær PC er billigere/kan opgraderes/etc ...

Vi forsøger ikke at slette det faktum, at desktop vs laptop argumentet vil have en klar vinder afhængigt af dine omstændigheder, men meget af dette er lavet med den antagelse, at du simpelthen kan gå ud til butikken og købe det, du har brug for med få problemer, og til producentens anbefalede pris. Vi lever i en underlig verden lige nu, og argumentet om at "vente på den næste generation af hardware, før du opgraderer" har været i gang i årevis.

På grund af en kombination af den globale siliciummangel, der reducerer produktionen, brugere der bruger bots til at købe tilgængelig lager til at videresælge og massivt oppustede priser, og det igangværende cryptocurrency boom, der motiverer cryptominers til at købe spilkort til at bygge enorme minedrift, har folk uden held forsøgt at købe hardware i flere måneder, og det ser ikke ud til, at det snart vil blive lettere.

I mellemtiden har vi fundet mobilversionerne af denne meget efterspurgte teknologi let tilgængelige i forskellige gaming bærbare computermærker på tværs af websteder som Amazon, Best Buy og andre butikker.

Der er argumentet om, at en desktop er et bedre valg i betragtning af, hvor let det er at opgradere komponenterne på et senere tidspunkt, hvilket formodentlig er fint, når lager vises på hylderne igen. Dette er fuldstændig gyldigt, og i betragtning af hvor svært det kan være at foretage opgraderinger til en gaming laptop, er dette potentielt et bedre 'fremtidssikret' valg.

En gaming bærbar computer er også et dyrt køb, hvilket normalt kan gøre valget nemt, men det nuværende klima gør faktisk ikke valget meget klart lige nu. På grund af scalpers og detailhandlere, der hæver priserne på grund af efterspørgslen, er det meget usandsynligt, at du finder dit ønskede grafikkort til den pris, Nvidia satte som vejledning.

Hvis du ønsker at foretage større opgraderinger på dit desktop system udover bare GPU'en eller om du lige er kommet i gang med PC spilverden, vil du måske blive gladere for at købe en ny Nvidia Ampere gaming laptop nu frem for at vente på, at delene skal bygge en computer - og omkostningerne vil sandsynligvis være ubetydelige, især når man regner med omkostningerne ved en skærm og et tastatur.

Okay, men bærbare computere er mindre kraftfulde, ikke?

Uden at give et tvetydigt svar, ja. Men i praksis vil det ikke gøre en kæmpe forskel, medmindre du ønsker at bygge noget skandaløst som en GeForce RTX 3090 med den mest kraftfulde Intel or AMD Ryzen CPU til rådighed for dit system, især hvis du mest spiller onlinetitler, der prioriterer framerates over betagende grafik.

Vi gennemgår og tester ofte spilhardware og - enheder, og vi er sjældent skuffede over de avancerede laptop tilbud. Produkter som Gigabyte Aorus 17G eller Alienware m17 R4 håndterede bogstaveligt talt alt, hvad vi udsatte dem for med tilfredsstillende framerates og god præstation i alt fra konkurrencedygtige FPS titler som Apex Legends og Fortnite til grafisk intense behemoths som Cyberpunk 2077 og Assasins Creed Valhalla.

Og ja, disse enheder er dyre, men selv et billigere tilbud som Asus TUF Dash F15 (fås for så lidt som 6999.- ) kommer med funktioner som ray tracing, en 144Hz skærm og næste generations hardware .

Dette gør gaming laptops til det perfekte valg for studerende eller pendlearbejdere, der ofte er på farten og muligvis ikke har ekstra penge til at spilde på en separat maskine til arbejde og leg. Mange af de udgivelser, vi så annonceret på dette års CES 2021, har vedtaget en 'hybrid' æstetik, der ser slank og professionel ud, og indeholder nogle blingy gamer RGB lys, der kan slukkes i arbejdstiden.

Kan jeg stadig få ray tracing og DLSS?

Ja, disse funktioner er stadig inkluderet i GeForce RTX grafikkort på tværs af stationære og mobile, så du går ikke glip af noget, hvis du vælger den bærbare rute.

For den ukendte står DLSS for 'deep learning super sampling' og er Nvidias AI-drevne framerate booster. Det forenkler massivt, hvad det er, men denne funktion er blevet hyldet som en måde at 'fremtidssikre' hardware, der typisk ville kæmpe med krævende opgaver som grafisk opskalering. Et krævende spil kan muligvis klare mellemstore indstillinger på en afspilningsramme, men når du aktiverer DLSS funktionen, kan du skalere grafikken til høj uden at ofre nogen dyrebar FPS.



Dette gør den til den perfekte ledsager til RTX spil i betragtning af kritikken omkring ray tracing. Resultaterne kan være betagende - som jeg befandt mig, da jeg spillede Minecraft RTX - men ofte på bekostning af at ofre framerate. Med DLSS kan du ganske enkelt skalere dette tilbage og nyde det bedste fra begge verdener.

Og det er ikke al den hjælp fra kunstig intelligens, du ville få for at optimere dine spil, hvis du bruger Nvidia-drevne gaming bærbare computere. Dynamic Boost 2.0 registrerer, hvor strøm skal prioriteres mellem din GPU og CPU, og ændrer efterspørgslen mellem dem efter behov, hvilket ikke kun også hjælper med at forbedre den generelle ydeevne i dine spil, men også sikrer, at du også får optimal strømeffektivitet.

En anden AI-baseret teknologi er Whisper Mode 2.0, der hjælper med at kommunikere dit valgte minimums framerate til den bærbare computers hardware, der matcher temperatur og blæserhastigheder. Kort sagt vil enheden kun nogensinde være så høj, som den behøver være, frem for at skifte mellem 'fans slukket' og 'lille jet starter, når du åbner Steam'. Resultatet er normalt en overraskende stille enhed, så hvis støj ville være et problem for alle, der bor i et delehjem, kan du helt sikkert drage fordel af dette.

Findes der fordele?

Ja. Du får nogle af disse bærbare computere med op til en 300Hz skærm, og 144Hz er almindelig overalt, så alle, der for det meste spiller ranked esports spil, vil sætte pris på, at du kan tage en bærbar computer med til lokale begivenheder (husker du dem?) Uden at skulle proppe din desktopopsætning ind i en bil eller et tog.

Omkring emnet esport, der findes også Nvidia Reflex - en funktion, der reducerer ventetid i spil som Rust, Valorant og Fortnite for at få perioden mellem at du klikker på en museknap eller trykker på et tastatur, til at spillet reagerer på din skærm, at være lige så hurtigt som det kan være. Dette vil gøre en meget lille forskel for alle, der ikke er en absolut boss til konkurrencedygtige onlinetitler som ovenstående, men de professionelle optimerer disse ting af en grund. Selv et par mikrosekunder kan være afgørende for at vinde eller tabe.

Jeg er langt fra en diamant i noget, jeg er den typiske type, der skal bæres igennem de fleste FPS titler (jeg er komfortabel i MMO og RPG titler), men selv kan jeg se forskellen i alle disse funktioner, især sammenlignet med ældre hardware. Min personlige stationære PC havde indtil for nylig en Intel i7-7700K CPU og en GeForce GTX 1070 Ti GPU, stadig en respektabel opbygning selv efter nutidens krævende AAA-standarder. Men enhver ny gaming laptop, jeg har testet, klarede sig fuldstændigt meget bedre.

Indlæsningstiderne blev halveret, spil ser smukke og skinnende ud med RTX og DLSS, og 144Hz / 300Hz skærmene var en klar forskel i forhold til min egen 60Hz -skærm. Nogle få havde endda indbyggede mekaniske keyboards, der var en betydelig forbedring i forhold til de sædvanlige designs, så alt hvad du behøver er en anstændig gaming mus, og så er du klar.

Hvis du ønsker at foretage nogle seriøse opgraderinger til dit eget system eller starte forfra, vil jeg varmt anbefale at undersøge gaming bærbare computere frem for at fare mod andre for at købe stationær hardware under den nuværende mangel. Stationære pc'er vil altid have deres plads i toppen af fødekæden, men indtil folk rent faktisk kan få fingrene i komponenter til en rimelig pris, får du det lige så sjovt med at spille spil på en kraftfuld gaming laptop.