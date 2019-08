Facebook har også lyttet med på brugernes talebeskeder

Lige som Amazon, Google og Apple har Facebook betalt underleverandører for at udskrive dele af brugernes talebeskeder.

Ifølge Time påstår en kilde, der har været involveret i arbejdet, at de fik udleveret lydfiler at arbejde på, men uden at få at vide, hvor filerne kom fra.

Facebook har bekræftet, at de har udliciteret arbejdet, men siger at de stoppede hele programmet, da nyhederne om de andre tech-virksomheders hemmelige lytteri ramte overskrifterne.

"På samme måde som Apple og Google stoppede vi programmet, hvor medarbejdere lyttede til lydfiler for over en uge siden", siger en talsperson for Facebook.

Facebook er også ivrige for at understrege, at beskeder fra brugerne kun blev skrevet ud for tjekke, om softwaren til talegenkendelse havde forstået brugerne korrekt. Det var kun lydfiler fra brugere, der havde sagt ja til at deltage, som blev gennemlyttet og udskrevet, og alle lydbidder var anonymiserede, så der ikke var muligt at knytte en bestemt lydfil til en bestemt bruger.

Shhh...

Det kommer ikke som nogen overraskelse, at Facebook har reageret proaktivt - virksomhedens ry fik et alvorligt hak i tuden efter Cambridge Analytica skandalen i 2018, hvor personlige informationer fra flere millioner brugere blev delt uden brugernes godkendelse.

Herefter kastede Facebook sig ud i en stor kampagne for at tilbagevinde brugernes rystede tillid. Både med trykte annoncer og en videoundskyldning, hvor virksomheden lovede at "gøre mere for at sikre dig og beskytte dit privatliv"

Men støvet har stadig ikke langt sig, og for et par uger siden fik virksomheden en bøde på fem milliarder dollar af USAs handelskommision FTC (US Federal Trade Commission).

"Trods gentagne løfter til deres milliarder af brugere på verdensplan, om at de kunne kontrollere, hvordan deres personlige informationer blev delt, har Facebook undermineret brugernes valgmuligheder", sagde formanden for FTC, Joe Simons.

Facebook har derfor ikke råd til at se ud som om de er ligeglade, når medierne sætter fokus på endnu et muligt problem for brugernes privatliv, så derfor var den eneste løsning at lukke ned for at medarbejdere hos underleverandører kunne afskrive brugernes talebeskeder.

Hvis du ikke er sikker på, hvor mange informationer, du egentlig har sagt ja til at dele, er det måske på tide, at du tager et kig på dine privatlivsindstillinger.