En ny Google Pixel 3 XL unboxing-video bekræfter alle rygterne

Google’s seneste topmodel skulle efter planen blive præsenteret en gang i oktober, men i den senere tid har vi set en lind strøm af lækkede afsløringer og rygter om både Pixel 3 og Pixel 3 XL .

Mens det faktum, at Pixel 3 XL allerede er tilgængelig på det sorte marked i Rusland stort set har fjernet muligheden for overraskelser, så er en unboxing-video af den store topmodel fra Google nu landet på YouTube, og den overlader absolut intet til fantasien.

Videoen, som er i professionel kvalitet, afslører Pixel 3 XL i al sin glorværdighed, sammen med alt hvad der ellers følger med, når man pakker den ud.

Først opdaget af Android Authority og senere postet af YouTuber In DIGI , viser den to et halvt minutter lange video den glas-beklædte telefon sammen med de kablede USB-C Pixel Buds , der angiveligt følger med de kommende Google-topmodeller sammen med det sædvanlige oplader-udstyr. Videoen viser også en Quick Switch-adapter og #teampixel-stickers.

Når telefonen er tændt, får man bekræftet, at der er et indhak på den store skærm, og at den er drevet af Android 9 . I videoen får man også demonstreret telefonens selfie-muligheder.

Med hensyn til det, som angiveligt befinder sig under kølerhjelmen, så forventes det, at Pixel 3 XL er udstyret med en Qualcomm Snapdragon 845-processor med enten 4GB eller 6GB RAM.