Elvis kommer til Danmark

Historien om Elvis (Butler) fortælles gennem hans komplicerede forhold til sin gådefulde chef, oberst Tom Parker (Hanks), og dykker ned i den komplekse dynamik mellem de to gennem mere end 20 år - fra Presleys tidlige berømmelse til hans ikoniske stjernestatus. Dette bliver sat op mod datidens voksende kulturlandskab og USAs tabte uskyld. Centralt for den rejse er en af de betydningsfulde og indflydelsesrige personer i Elvis' liv, Priscilla Presley (Olivia DeJonge).

Udover Butler og Hanks i hovedrollerne ser vi også Helen Thomson ("Top of the Lake: China Girl", "Rake") som Elvis' mor Gladys, Richard Roxburgh ("Moulin Rouge!", "Breath", " Hacksaw Ridge") som Elvis’ far Vernon, Olivia DeJonge ("The Visit", "Stray Dolls") som Priscilla. Samt Luke Bracey ("Hacksaw Ridge", "Point Break") som Jerry Schilling, Natasha Bassett ("Hail, Caesar!") som Dixie Locke, David Wenham ("Ringenes Herre"-trilogien, "Lion", "300") som Hank Snow, Kelvin Harrison Jr. ("The Trial of the Chicago 7", "The High Note") som B.B. King, Xavier Samuel ("Adore", "Love & Friendship", "The Twilight Saga: Eclipse") som Scotty Moore og Kodi Smit-McPhee ("The Power of the Dog") som Jimmie Rodgers Snow.