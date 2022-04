Elon Musk har denne plan for Twitter

9,2 procent. så meget har milliardæren, elbils- og rumfartsentusiasten Elon Musk købt af det sociale medie Twitter. En platform, som han personligt også er særdeles aktiv på.

Den store mængde aktier har betydet, at Elon Musk har skulle tage stilling til, om han aktivt vil have indflydelse på selskabet i fremtiden. Det skriver Computerworld.

Aktionærer med over fem procent af ejerskabet, der ikke ønsker aktiv inflydelse, udfylder en kortere formular kaldet 13G til det amerikanske statsagentur U.S. Securities and Exchange Commission.

De, der derimod ønsker en aktiv plads omkring Twitters bord indgiver typisk en længere og mere dybdegående formular, en 13D, inden for 10 dage efter at have købt deres indsats.

Men, som erhvervsmediet Bloomberg skriver, så er der "intet passivt" omkring Elon Musks person. Og selv om han har udfyldt en 13G-formular, så er han alligevel efter at havde nået en andel på 9,2 procent af Twitter gået i gang med at prøve, at påvirke platformen, skriver Computerworld.

Det første han har gjort, er at lave en afstemning - på Twitter - om platforment ikke skal have en redigerings-knap.

Den store andel ser ud til at have skabt interesse om Twitter-aktien, der mandag er skudt i vejret.

Elon Musk er kommet til den næsten tiendedel af Twitter-aktier gennem såkaldte passive investeringer, som betyder, at i stedet for at have købt alle aktierne på én gang, så er det kommet til, ved at han over tid har lagt flere og flere penge i en investeringsforening, der forvalter pengene for investorerne. Det skriver Computerworld.