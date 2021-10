Dexter: New Blood: udgivelsesdato, cast, trailer og alt, hvad vi ved

Dexter sæson 9, officielt kendt som Dexter: New Blood, har en bekræftet udgivelsesdato: 7. november 2021. Fans af blodstænknings analytikeren troede, at de havde set det sidste til ham i 2013, da seriemorderen opgav sit liv i Florida med slagtning og bedrag, og flygtede bag sit skæg under anonym skikkelse af en skovhugger i Oregon.

Baseret på romanerne af Jeff Lindsay havde Showtime serien premiere i 2006 og løb i otte sæsoner. Michael C. Hall medvirkede i showet som Dexter Morgan, hvis tørst efter mord er begrundet i hans strenge overholdelse af sin afdøde fars moralkodeks - han dræber kun dem, der har undsluppet retfærdighed.

Serien bliver genoplivet og genforener Hall med en håndfuld særlige tilbagevendende gæster, i hvad den originale showrunner Clyde Phillips insisterer på er mere end Dexter sæson 9. ”En af de ting, Michael insisterede på, og han havde fuldstændig ret, var, at dette ikke skal være Dexter sæson 9," sagde han under Comic-Con@Home." Dette er ikke det næste øjeblik efter skovhugger øjeblikket... Vi samler op med Dexter et andet sted, i en anden verden, faktisk så langt væk fra Miami som muligt.”

Phillips fungerede som showrunner i Dexters første fire sæsoner og er tilbage i denne genoplivning, der følger Dexter i et nyt kapitel i hans liv. Batwoman og Flight Attendant direktør Marcos Seiga vil instruere de første seks afsnit af sæsonen på ti afsnit.

Skydningen til den kommende sæson er for nylig endt, hvor serien nu er i efterproduktion. Executive producer og skribent på New Blood, Scott Reynolds, annoncerede nyheden via Instagram: "I aftes sluttede vi produktionen på @sho_dexter - Ord kan ikke beskrive, hvor beæret jeg er over at få lov til at skrive for denne fyr," det ledsagende foto viser Reynolds ved siden af Hall. "Han er fantastisk, og jeg kan ikke vente på, at I alle skal se, hvad vi har gjort."

Læs videre for vores oversigt over alt, hvad vi ved om Dexter: New Blood hidtil. Spoilers for Dexter sæson 1-8 følger!

Dexter New Blood udgivelsesdato

Dexter: New Blood udgivelsesdato: 7. november 2021

Dexter: New Blood udgivelsesdato er søndag den 7. november 2021 i USA.

Den oprindelige idé til genoplivningen dukkede op i juni 2019. Dexter: New Blood begyndte at filme i februar 2021, hvor det vestlige Massachusetts stod for Dexters nye lokalområde i upstate New York. Skydningen sluttede i slutningen af juli 2021.

Dexter: New Blood cast

Dexter: New Blood cast: hvem vender tilbage, og hvem er nye?

(Image credit: Showtime)

Fans vil blive glade for at høre, at Michael C. Hall vender tilbage som Dexter. Dette blev annonceret i oktober 2020, da serien blev bestilt på Showtime.

Dexter ville ikke være Dexter uden en ny romance for at komplicere tingene for ham. Hans nye kærlighedsinteresse er Angela, spillet af Julia Jones, en politimester, der lyder som om, hun har en hel del tilfælles med titelfiguren. "Hun er udfordrende," forklarede Jones på Comic-Con. "Hun har gang i meget. Hun er i en vidunderlig bue, og hun er dynamisk, og hun har meget at overvinde. ”

Clancy Brown slutter sig til New Blood som sæsonens største skurk. The Billions stjernen spiller Kurt Caldwell, ejeren af et lokalt truck stop, der ejer flere store rigs. Den uofficielle by borgmester, Caldwell, er elsket af alle, en rigtig mand af folket... men tilsyneladende har han et temperament og vil ikke tænke to gange om at søge hævn.

Resten af hovedrollerne inkluderer Johnny Sequoyah som Angelas teenagedatter Audrey, der beskrives som "fræk og meningsfuld", Alano Miller som Logan, en sergent fra Iron Lake Police Department og Jack Alcott som Randall, en person som Dexter har et "meningsfuldt møde" med.

For små tilbagevendende roller gik Jamie Chung ombord på rollelisten som en true crime podcaster fra LA, Molly. Siden Dexters originale løb sluttede, er true crime podcasts skudt i vejret i popularitet, så hendes involvering tilføjer et relevant twist, der uden tvivl vil udfordre Dexter. Andre steder slutter Oscar Wahlberg (ja, Mark's hans onkel) sig til som Zach, kaptajnen på Iron Lake High Schools wrestling hold, der beskrives som "lidt af en mobber, men generelt go-to fyren for at have det sjovt."

Nice to see you, old friend. #DexterReturns https://t.co/d2299SDFFHJuly 17, 2021 See more

Fans kan også forvente masser af hemmelige karakterer. Philips drillede: "Der vil være nogle tilbagevendende medvirkende fra den originale serie, der vil få nogle menneskers hjerner til at eksplodere."

Et af de cast medlemmer er Jennifer Carpenter, der spillede Dexters detektiv søster Deb under showets originale løb. På trods af hendes død i sæson 8 finalen vil skuespilleren dukke op i en vis kapacitet. Det kunne være, at hun overtager rollen for Dexters far (spillet af James Remar i det originale løb), der optrådte for Dexter som hans "samvittighed", eller måske hun dukker op i en række tilbageblik.

Den mest komplekse del af Dexters fortælling var uden tvivl at være vidne til, at han blev konfronteret med andre seriemordere som John Lithgows Trinity morder. Lithgow bekræftes at vende tilbage, men hans involvering i showet varede dog kun en dags skydning. Ligesom Deb forbliver detaljerne om hans involvering hemmelig. Det er sandsynligt, at han vil optræde i et tilbageblik eller som en hallucination.

Dexter: New Blood historie

Hvad ved vi om Dexter: New Bloods historie?

(Image credit: Showtime)

Dexter: New Blood starter ti år efter begivenhederne i Dexter sæson 8 finalen, i det som Showtimes kreative hoved Ted Levine kalder en "kreativ optagelse, der virkelig var den strålende, originale serie værdig."

Denne "kreative optagelse" finder Dexter nu bosat i den fiktive by Iron Lake, New York, hvor han arbejder som købmand under navnet Jim Lindsay. En række hændelser i den lille by er årsag til bekymring for Dexter, der mener, at han har knust sine lyster, men frygter, at hans "mørke passager" er ved at vågne.

Hall bekræfter, at Dexter "ikke har dræbt" siden vi så ham sidst, og holdt sig tilbage fra lysten. "Hvis han går rundt og dræber mennesker, kommer han til at kæmpe for at få et liv... selvom han fastholder en fantasi om, at han er i stand til at gøre begge dele."

Hvordan kan Dexter komme tilbage til sine gamle vaner? Han bliver ven med politimesteren, Angela. Hun er byens første kvindelige chef, og ifølge Phillips er der spændinger mellem Angela og borgerne i Iron Lake. Vi spekulerer - baseret på hans adfærd i de foregående sæsoner - at det er sandsynligt, Dexter vil manipulere den dynamik til fordel for hans eget formål.

There's something about a small town. #Dexter pic.twitter.com/27m4m364veMay 27, 2021 See more

I betragtning af at han er i detailhandlen nu og ikke en blodstænknings analytiker med praktisk politiadgang, giver dette forhold Dexter en direkte forbindelse til oplysninger om byen, som de fleste almindelige mennesker ikke er fortrolige med. Det lyder som om, at det ikke vil vare længe, før han er i gang med sine sædvanlige tricks.

Reynolds lover, at showet ikke vil ignorere begivenhederne i de tidligere sæsoner eller off-screen begivenheder, der fandt sted i løbet af de foregående ti år. At have Dexter som en skovhugger på vestkysten - et område, hvor FBI anslår, at der er 15 aktive seriemordere i dag - var et bevidst valg, som New Bloods historie vil inkludere. "Er han her for at være en del af seriemordernes land, eller er lyden af motorsave, han er omgivet af det, der holder ham afholdende? Og det er de ting, vi svarer på i denne nye sæson."

Dexter: New Blood trailer

Er der en Dexter: New Blood trailer?

Jep, Showtime udgav den første teaser i april 2021, et 30 sekunders første kig. Et udendørs træ bål knitrer midt i en snedækket skov, kameraet trækker tilbage, ind i en kabine, hvor vi ser Dexter. Bag ham, reflekteret i vinduet... Tja, se selv:

Dexter New Blood traileren debuterede på Comic-Con@Home 2021. Denne pakker mere end en flygtig tease; den viser Dexters nye liv, den hvide sne, der dækker byen, afspejler denne nye start han har skabt.

"Det handler om at passe ind," indrømmer hans stemme, da vi ser ham skærpe en kødkniv bag disken ved Freds fisk og vildt. Kan nogen sige "fristende skæbne"?

Dexter season 8 slutning forklaret

(Image credit: Showtime)

Dexter sæson 8 slutning forklaret, hvordan vil dette fungere i den kommende sæson?

Dexters finale var mildest talt polariserende.

"Jeg tror, at slutningen i bedste fald var 'mystificerende' for folk," forklarede Hall under Comic-Con@Home 2021. "'Forvirrende', 'ærgerligt', 'frustrerende'... chancen for at genbesøge det og måske i processen omdefinere følelsen af showets afslutning og følelsen af showets arv mere bredt var bestemt en del af vores motivation. ”

I slutningen af Dexter sæson 8 træffer Dexter nogle valg. Hans søster Deb tager en kugle under det sidste opgør med seriemorderen Saxon. Hun kommer hurtigt på hospitalet og bliver opereret, men hun får en blodprop under proceduren og får et slagtilfælde. Dexter kommer for sent. I det, som han mener, er en handling af barmhjertighed, tager han sin søster fra livsstøtte, læsser hende på sin båd, og kaster hendes krop i vandet, inden han sejler væk.

Vi ser hans kæreste (også en seriemorder) Hannah McKay læse en avis i Argentina, artiklen afslører Dexters formodede død under orkanen Laura. Det eneste, der er tilbage af hans båd, er rester. Hun smiler og tager Dexters søn Harrison ud for at spise is.

Det sidste serien viser er, at Dexter ikke døde i en storm - han lever og har det godt og arbejder i Astoria, Oregon som skovhugger. Og så blev det sort.

Mange fans var utilfredse med slutningen, mest af alt over spørgsmålet: hvorfor tog Dexter Deb af livsstøtte? De fleste tror, at Dexter tog valget, fordi slagtilfældet gjorde, at hun virkelig ingen chance havde for at få et normalt liv. Skulle dette være Dexter, der viste den medfølelse, som han så desperat havde cravet i hele serien? Et glimt af venlighed for at vise hans menneskelighed? Hvem ved?

På The Hollywood Reporter TV's Top 5 podcast fortæller Philips om den kontroversielle sæson 8 afslutning og siger, at den nye sæson ikke vil forsøge at omskrive den på nogen måde: "Dette er en mulighed for at gøre op for det, men det er ikke derfor, vi gør det. Vi gør dette, fordi der er sådan en sult efter Dexter derude. Vi laver ikke noget om. Vi laver ikke film-magi. Vi vil ikke forråde publikum og sige, 'Whoops, det var alt sammen en drøm.' Det, der skete i de første otte år, skete i de første otte år. "

Senere tilføjer han et kirsebær på toppen og lover fans en afslutning på genoplivningen, der vil være "fantastisk, chokerende, overraskende, uventet. Og uden at jinxe noget, vil jeg sige, at afslutningen på denne nye sæson, som vi laver, vil springe internettet."

En anden Dexter afslutning der vil sprænge Internettet? Det vil vi se. Dexter: New Blood, vi kan ikke vente med at bingewatche dig.