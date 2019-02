Det nye gratis skydespil Apex Legends er Eas svar på Fortnite

EA overraskede mange med den pludselige afsløring af Apex Legends, et nyt gratis Battle Royale-skydespil, som har givet dem en konkurrent til Fortnite og PUBG – to af de mest succesfulde serier i nyere tid.

Spillet er udviklet af Respawn Entertainment og sat i Titanfall-universet. Apex Legends er et holdbaseret battle royale-skydespil, hvor hold af tre kæmper imod op til 57 andre spillere om at stå tilbage som de sidste.

Det der adskiller Apex Legend fra Fortnite er, at hver spiller kan vælge imellem otte klasser, som hver er repræsenteret af en unik karakter. (Tænk Fortnite blandet med Overwatch og du er på rette spor.)

Battle Royale, Titalfall (men uden titaner) Style

Som i Fortnite vil du og dit hold skulle udforske slagmarken i en jagt på ressourcer, imens i forsøger ikke at tiltrække jer andre spilleres opmærksomhed.

Det er dog mærkeligt, at selvom spillet er sat i Titanfall-universet, vil spillerne ikke kunne spille med nogen af robotterne – en nyhed som nok skal skuffe et par af spilseriens fans. Det samme gælder andre for serien unikke features såsom løb på vægge.

Der er desuden begyndt at dukke rapporter op på andre sites, som antyder, at Apex Legens helt vil erstatte et tredje Titanfall-spil. Ifølge Kotaku, er Titanfall 3 ikke under udvikling og det vi får i stedet er Apex Legends.

Spillet blev holdt under lås og slå under udviklingen og blev først afsløret for et lukket selskab af journalister i Los Angeles i sidste uge. For resten af os blev det afsløret i dag, hvor spillet blev tilgængeligt til PC, PS4 og Xbox One. Det er gratis at spille, så hvad venter du på?