Dataforbrug afslører: Her holdt danskerne vinterferie

Corona-krisen tvang i år danskerne til at afholde vinterferie på forskellige destinationer rundt omkring i Danmark. Den normale tendens er ellers, at mange søger mod udlandet i vinterferie, bl.a. til diverse ski-destinationer. Nye tal fra Telenor viser, at den samlede datatrafik herhjemme i Danmark under vinterferien i uge 7 steg med 51,84% i forhold til sidste år – og særligt i flere populære sommerhusområder er dataforbruget steget.

Telenor overvåger trafikken som et led i driften og udviklingen af sit landsdækkende mobilnetværk, så kapaciteten i netværket løbende kan opgraderes til at følge med det stigende dataforbrug, som vi ser i Danmark.

Data fra Telenors netværk viser, at mange tilbragte vinterferien i Nordsjælland, hvor særligt området omkring Udsholt Strand var populært. Her steg dataforbruget alene med 380% sammenlignet med uge 7 sidste år. Dataforbruget steg ligeledes i området omkring Vejby Strand, her med 203% sammenlignet med samme uge sidste år. Det stigende dataforbrug i Udsholt og Vejby Strand medvirkede til, at dataforbruget generelt i og omkring Helsinge samlet steg med 130%.

Den samme tendens ses også i området omkring Gerlev Strandvej nær Roskilde Fjord, hvor også Gerlev Strandpark er beliggende. Her steg dataforbruget med 514% sammenlignet med uge 7 sidste år.

”Det er stadig tydeligt, at den nuværende situation og rejserestriktioner præger mulighederne for at rejse, da dataforbruget udenfor Danmarks grænser i uge 7 faldt til en fjerdedel af, hvad roamingtrafikken var i uge 7 året forinden,” fortæller Jesper Mølbak, netværksekspert hos Telenor.

Tallene baserer sig på trafikken i Telenors netværk for uge 7. Telenor har 1,7 millioner mobilkunder i Danmark.