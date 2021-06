Dansk samarbejde med stor gevinst: Nemmere end nogensinde at lave videoer

De fleste virksomheder ved, at video er et effektivt markedsføringsformat. Blandt andet fordi Googles algoritmer elsker det. Problemet er bare, at videoer kan være både dyre og besværlige at producere. Et nyt samarbejde mellem SEO-bureauet Bonzer og Synthesia skal gøre det nemmere for virksomheder i alle størrelser at komme med på videobølgen.

Synthesia bruger kunstig intelligens til på få minutter at generere videoer om hvilket som helst emne på alverdens sprog. Sammen med Bonzers unikke tilgang til søgemaskineoptimering giver det nye muligheder for små som store virksomheder - muligheder, som tidligere var forbeholdt de største.

“Med Synthesia ombord, styrker vi ikke blot vores produkt, men vi formår også at gøre video til en tilgængelig mulighed for virksomheder, som i lang tid har længes efter at kunne konkurrere med de absolut største. AI er her et spændende format, som både kan bruges godt og skidt. Men ved at have brugerens ønsker i fokus, er der ingen tvivl om, at det kan have en kæmpe effekt i markedsføringsmæssig sammenhæng - og for dem det hele handler om: de mennesker af kød og blod, der laver Google-søgninger,” siger Thomas Bogh, CPO & partner i Bonzer.

CEO & Founder for Synthesia, Victor Riparbelli, supplerer: “Ser man på de ledende online platforme er der ingen tvivl om at video er fremtidens kommunikationsmiddel. Men det er svært for både små og store virksomheder at skalere deres videoproduktion. Det kræver kameraer, filmstudier og post produktion som er dyrt, komplekst og tager lang tid. Med vores AI-platform kan man genere syntetisk video direkte fra browseren på blot få minutter. Vi har allerede set fantastiske resultater i vores arbejde med Bonzer og vi ser frem til at hjælpe endnu flere virksomheder med at implementere en videostrategi.”

Video er den måske mest populære indholdstype i moderne tid. Med platforme som TikTok, Snapchat og ja, YouTube (verdens næststørste søgemaskine), er der ingen tvivl om, at brugerne ikke kan få nok video.

I 2022 forventer man, at online video vil fylde 82% af al online trafik. Derudover inkluderer 55% af alle Google resultater video. Så hvis virksomheder vil have sine budskaber ud til potentielle kunder bliver video kun vigtigere og vigtigere.