Cyberpunk 2077 går all in på ray tracing

Den kommende Cyberpunk 2077 er, selv med sin forsinkelse, et af de mest ventede PC-spil i år. Folk med hardware, der understøtter ray tracing, burde nu blive endnu mere begejstrede, da vi ved, hvordan spillets effekter vil se ud.

CD Projekt Red har lige udsendt en ny officiel trailer til Cyberpunk 2077. Og selvom den viser noget gameplay og giver lidt information om historien, er det især grafikken, der bør lægges mærke til. Her er temmelig tydeligt brug af ray tracing, men Nvidia gik ud for at præcisere, hvor avanceret denne teknik faktisk er.

Ejere af et RTX-grafikkort, vil være i stand til at se frem til en verden badet i ray tracet diffus belysning, refleksioner og skygger. Denne omsluttende raytracing og diffuse belysning er sandsynligvis det mest nyskabende, og disse indstillinger vil virkelig øge nattelivets stemning. Imidlertid vil refleksioner skabt via ray tracing gå længere for at forstærke det realistiske udseende af spillet. Og selvfølgelig bruger spillet DLSS 2.0, så du kan slå alle disse indstillinger til, uden at det kommer til at påvirke billedhastigheden for meget.

Når alt dette kombineres, ender Cyberpunk 2077 med af blive et af de mest komplekse spil med ray tracing, vi endnu har set. Kun sidste års Control har flere indstillingsmuligheder.

Og med den højere grad af visuelt lir, som vi nu har set fra Cyberpunk 2077, kan dette være en fremragende måde at vise, hvad PS5 og Xbox Series X er i stand til, når de lander senere på året - hvilket også kan være en grund til, at spillet lanceres netop på samme tidspunkt som de nye konsoller.

Uanset hvad vil Cyberpunk 2077 ende med at være et af de mest grafisk imponerende pc-spil, vi har set i et stykke tid, og du kan være sikker på, at vi kommer til at teste det på tværs af en masse grafikkort, når det lanceres den 19. november 2020.