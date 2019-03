B&O Beoplay P6: en smart transportabel højttaler i retro-look og med stor lyd

Med en mission om at føje noget stil til det stadigt mere overfyldte marked for transportable højttalere, er B&O Beoplay P6 nu dukket op, klædt i aluminum og i stand til at blæse omgivelserne om kuld med hele 215W lyd.

Hvis designet virker bekendt, skyldes det at B&O har været en tur i arkiverne for at skabe en højttaler, som har et strejf af den Bang & Olufsen Beomaster 6000-forstærker, som Jacob Jensen skabte i midten af 1970’erne.

For at gøre den helt nutidig, er B&O Play imidlertid blevet udstyret med en OneTouch-knap, der giver mulighed for at integrere en række intelligente funktioner. Man kan også få adgang til Siri eller Google Assistant på sin telefon via højttaleren, og man kan besvare opkald.

16 timers afspilning

Afspilningstiden er ganske hæderlig med 16 timer og dens 215W bliver leveret af en 36W Class D-woofer og to 30W Class D fuldtone højttalere, der tilsammen skaber den maksimale effekt på 215W.

De, der måtte være bekymrede for det tilrådelige i at tage en sådan metalkasse udenfor en regnvejsdag, kan være helt rolige. Højttaleren er modstandsdygtig over for stænk og støv. Ikke desto mindre er det nok en højttaler, man vil transportere rundt mellem de forskellige rum i ens hjem, frem for at tage den med sig udenfor.

Den nye B&O Beoplay P6.

Højttalerens design er et miks af råt metallook og enkelte bløde islæt. Det gælder for eksempel læderstroppen og de bløde, behagelige knapper. Enhver der har set eller prøvet Beoplay A1, vil straks føle sig tilpas med den nye enhed.

B&O Beoplay P6 kommer i handlen i midten af maj. Den fås i sort og 'natural', og den kommer til at koste 2.999 kroner.