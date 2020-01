De 7 bedste wearables på CES 2020: disse smartwatches løb med opmærksomheden

Der har været meget lækker tech på CES 2020-messen i Las Vegas, og det er forståeligt, hvis man er faret lidt vild i mængden af nye gadgets. Men bare rolig – vi er her til at guide dig igennem de bedste produkter, som blev afsløret på messen.

I denne artikel vil vi primært fokusere på de bedste wearables: dem som får vores blodtryk til at stige og som skilte sig ud fra mængden.

Er du på udkig efter et nyt smartwatch i 2020, kan du derfor ende med at købe et af disse.

1. Suunto 7

Uret kører med Wear OS, som langsomt bliver bedre, og har en række funktioner, som burde tiltrække de fitness-hungrende af os. Suunto 7 er uden sammenlignening et af de bedste wearbles vi har set på CES 2020. Det er lidt klodset og smådyrt, men det kan vi godt tilgive, når man ser på hvor meget det kan. Indbyggede kort lader dig udvælge de mest populære løberuter i dit område, imens der er 70 forskellige sports-registreringer at vælge imellem. Det burde være nok til de fleste, hvad enten man er amatør eller professionel. Der er indbygget pulsmåler, GPS og altimeter. Batteriet skulle holde i to til ret dage. Det er imponerende.

Suunto er allerede godt kendt i helse og fitness-verdenen, så vi forventer at Suunto 7 bliver lige så godt i praksis, som det ser ud på papiret. Det fås i hvid og guld eller sort og bronze, og kommer til at koste 470 dollars. Det vil kunne købes fra slutningen af januar 2020.

2. Amazfit T-Rex

Amazfit har i et stykke tid imponeret os med sine billige fitness-trackere og smartwatches, og Amazfit T-Rex er en fortsættelse af firmaets gode arbejde inden for wearables. Uret skiller sig især ud på batterilevetiden, som er oplyst til at være på hele 20 dage, selvom det endnu er uklart, hvordan du får så meget ud af det imellem opladninger.

Brug det som et ur og intet andet og det vil holde i utrolige 66 dage på en enkelt opladning, udtaler Amazfit. Det er samtidig meget holdbart, heraf T-Rex-navnet og lever derfor optil militærstandarden MIL-STD810G, når det kommer til hårdførheden. Der er indbygget GPS og kompas, så du bør altid kunne finde vej, hvis du farer vild, og uret kan spore 14 forskellige sportsgrene samt holde øje med din hjerterytme.

Fordi her er tale om et produkt fra Amazfit, er prisen på T-Rex naturligvis ganske overkommelig. Du kommer til at slippe 140 dollars og kan vælge imellem fem forskellige farver. Uret kører med sit eget styresystem.

3. Amazfit Bip S

(Image credit: Amazfit)

Endnu et ur far Amazfit, denne gang Bip S (en variant af det originale Amazfit Bip), som er endnu billigere end T-Rex. Vil du have en miniature-computer og fitness-tracker på håndleddet til så lav en pris som muligt, bør du kigge på Amazfit – det koster kun 70 dollars.

Naturligvis kommer du til at gå på kompromis med nogle ting, når prisen skal så langt ned, hvilket ses i design og materialer: Uret er lettere og mindre end T-Rex, men har stadig GPS og pulsmåler. Med sine reducerede mål og mindre skærm in mente, påstår Amazfit, at batteriet o Bip S holder endnu længere end T-Rex.

Vi er store fans af de fire funky farvemuligheder og den lave pris. Uret kan stadig tracke 10 sportsgrene fra håndledet, ligesom det kan styre musikken på din telefon og give dig notifikationer via Amazfit OS. Dette er måske et af de bedste billige smartwatches vi har set til dato.

4. Withings ScanWatch

(Image credit: Withings)

Witihings er blevet eksperter inden for traditionelt udseende ure tilsat et drys ”samart” men det nyeste Withings ScanWatch tilføjer to smarte funktioner: evnen til at opfange aterieflimmer (via passiv pulsmåling og ECG-aflæsninger) samt søvnapnø.

Det er vigtigt at fange disse tidlige tegn på helbredsproblemer og disse funktioner kan derfor alene være nok til at gøre os interesserede i dette smartwatch. Derudover har det den sædvanlige pakke af fitness og søvnsporingsfunktioner indbygget – alt sammen pakket ind i et ganske nydeligt design. Det fås i hvid og sort og i to størrelser, 38mm og 42mm. 30 dages batterilevetid imellem opladninger skader bestemt heller ikke og er langt mere end hvad de fleste moderne smartwatches kan byde på. Priserne for Withings ScanWatch starter på 249 dollars.

5. Skagen Falster 3

(Image credit: Future)

Tredje generation af Skagen Falster tager et allerede godt smartwatch og gør det endnu bedre: Uret kan stort set alt hvad du forventer fra et smartwatch, såsom NFC til mobilbetalinger, GPS til at finde vej uden din telefon, pulsmåler og mere.

Det ser også godt ud – du kan vælge imellem metal, læder og gummirem (det er versionen med gummirem herover) og selve huset har et pænt afrundet design. Takket være en indbygget mikrofon kan du sågar tage imod opkald, så længe uret er forbundet til en smartphone med Android eller iOS.

Uret kører med Wear OS, så du har adgang til Google Assistant samt programmer som Google Maps og SMS på din telfeon. Google Fit styre al fitness-trackingen. Skagen Falster 3 koster 295 dollars.

6. Diesel On Fadelite

(Image credit: Future)

Du støder næppe på et pænere Wear OS-smartwatch i resten af 2020 – Diesel On Fadelite har en halvgennemsigtig slidt rem, som nok skal tiltrække sig nysgerrige blikke imens det overordnede design er blevet nedtonet i forhold til hvad Diesel ellers gør med sine Wearables.

Uret gjorde sig bemærket på CES 2020, og når du først kommer dig over designet, er det et lækkert stykke kram. GPS, NFC og pulsmåler er naturligvis indbygget og enheden trækkes af det nye Snapdragon Wear 3100-chipsæt, så det er også ganske hurtigt. Fordi der er tale om et Google-ur, har du direkte adgang til Google Assistant. Det er rart at se noget anderledes, i et marked som ellers er proppet med kloner, og så til en rimelig pris. Diesel On Fadelite vil komme til at koste 275 dollars, når det kommer til salg i marts 2020.

7. A refreshed Fossil Gen 5 and Fossil Sport

(Image credit: Future)

Fossil var en af de største støtter af Googles Wear OS i 2019 (de ejer for øvrigt Diesel og Skagen-mærkerne, som vi allerede har nævnt) og med en opdateret udgave af deres Gen 5, og en lidt mere sporty Sport-serie, som begge blev annonceret på CES, ser det ud til, at de fortsætter stilen i 2020.

Der er ikke ændret noget på indersiden, men du kan nu købe Gen 5 og Sport-modellerne i en række nye farver – Sport fås med et udvalg af gele-agtige remme, imens Gen 5 har fået nye modeller i to farver. Opdateringen får Sport til at se sjo9vere ud imens Gen 5 er mere stilet.

Vi har inkluderet disse ure I vores “bedste fra CES”-serie, fordi de opdaterede designs får disse Fossil-ure til at se bedre ud end nogensinde. De var for øvrigt allerede blandt vores favoritter inden for Wear OS-ure. Gen 5 starter ved 295 dollars imens Sport koster lidt under 275 dollars.

